***ETILR*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi
05.06.2023 14:11
***ETILR*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )
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Yeni İş İlişkisi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
05/06/2023
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Ciro ve Karlılığa Olumlu Etki
Açıklamalar
Şirketimiz, Kırgızistan' da yerleşik özel bir firma ile 05.06.2023 bugün tarihinde,1.060 ton kavrulmuş antep fıstığı ihrac etmek üzere ihracat sözleşmesi imzalamıştır. Sözleşme büyüklüğü yaklaşık olarak 14.840.000 $ tutarındadır. Sözleşme konusu ürünlerin teslimatı kademeli gerçekleşecek olup ödemeler ürün teslimatını takip eden 60&90 gün sonra gerçekleştirilecektir. Sözleşme imzalama tarihinden itibaren en geç 8 ay içerisinde tüm ürünlerin teslimatı tamamlanacaktır. Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1156022
BIST
14:155.303
En Düşük
|Değişim
|: 3,68%
|| 188,35
|Açılış
|: 5.233
|
|Önceki Kapanış
|: 5.115
|
5.204
En Yüksek
5.305
14:1521,2170
En Yüksek
|Değişim
|: 1,24%
|| 0,2603
|Açılış
|: 21,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 21,1100
|
21,3204
En Düşük
20,9983
14:1522,8010
En Yüksek
|Değişim
|: 1,53%
|| 0,3438
|Açılış
|: 22,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 22,5500
|
22,9920
En Düşük
22,5016
14:151.324,78
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 11,62
|Açılış
|: 1.324,78
|
|Önceki Kapanış
|: 1.313,16
|
1.336,37
En Düşük
1.315,14
BIST En Aktif Hisseler14:15
|SASA
|63,80
|2.962.571.434
|% 10,00
|
|SNICA
|26,40
|67.126.864
|% 10,00
|
|GEREL
|22,90
|93.076.783
|% 9,99
|
|OSMEN
|78,20
|22.567.992
|% 9,99
|
|EKIZ
|15,42
|989.517
|% 9,99
|
|IMASM
|24,22
|366.435.209
|% -9,96
|
|ISSEN
|18,35
|26.022.429
|% -9,96
|
|ATSYH
|65,65
|2.045.561
|% -6,15
|
|PEKGY
|7,12
|51.411.593
|% -6,07
|
|GMTAS
|12,38
|45.833.088
|% -4,25
|
|THYAO
|158,00
|6.535.575.857
|% 5,26
|
|AKBNK
|17,99
|3.130.823.364
|% 2,51
|
|SASA
|63,80
|2.962.571.434
|% 10,00
|
|KCHOL
|90,40
|2.831.172.644
|% 5,98
|
|YKBNK
|11,80
|2.375.303.550
|% 2,16
|
|YKBNK
|11,80
|2.375.303.550
|% 2,16
|
|AKBNK
|17,99
|3.130.823.364
|% 2,51
|
|EKGYO
|7,38
|1.089.007.009
|% 1,10
|
|ISCTR
|12,46
|1.682.740.045
|% 1,63
|
|SKBNK
|2,49
|191.802.891
|% 0,40
|
|14:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|21,2126
|21,2170
|% 1,24
|
|Euro
|22,7644
|22,8010
|% 1,53
|
|Sterlin
|26,2069
|26,3383
|% 0,78
|
|Frank
|23,2018
|23,3415
|% 1,01
|
|Riyal
|5,6420
|5,6703
|% 1,28
|
|14:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.940
|1.941
|-7,97
|
|Altın Gr.
|1.326
|1.326
|12,62
|
|Cumhuriyet
|8.959
|9.095
|-1,00
|
|Tam
|8.892
|9.123
|-20,05
|
|Yarım
|4.371
|4.469
|-97,00
|
|Çeyrek
|2.192
|2.241
|-49,00
|
|Gümüş.Ons
|23,43
|23,46
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|16,01
|16,02
|0,08
|
|B. Petrol
|77,51
|77,51
|1,38
|
Seans Raporu
14:15
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14:29TMSN
Yüzde 7.06 oranında artışla 60.65 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 866, 919 adet işlem
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14:28XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 171, 84 artarak (% 3.74 ) 4, 767
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14:28
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MARKA, GEREL, SNICA, EKIZ, EMNIS, SASA, OSMEN, EUKYO
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14:28
EKIZ, EPLAS, BRSAN değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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14:28
RODRG, OZKGY, OZKGY değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında