***ETILR*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi









***ETILR*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYeni İş İlişkisiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiYeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin NiteliğiMüşteri (Customer)Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret UnvanıVarsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki PayıVarsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payıİş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih05/06/2023Varsa Sözleşmenin Önemli KoşullarıYeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine EtkisiCiro ve Karlılığa Olumlu EtkiAçıklamalarŞirketimiz, Kırgızistan' da yerleşik özel bir firma ile 05.06.2023 bugün tarihinde,1.060 ton kavrulmuş antep fıstığı ihrac etmek üzere ihracat sözleşmesi imzalamıştır. Sözleşme büyüklüğü yaklaşık olarak 14.840.000 $ tutarındadır. Sözleşme konusu ürünlerin teslimatı kademeli gerçekleşecek olup ödemeler ürün teslimatını takip eden 60&90 gün sonra gerçekleştirilecektir. Sözleşme imzalama tarihinden itibaren en geç 8 ay içerisinde tüm ürünlerin teslimatı tamamlanacaktır. Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1156022BIST