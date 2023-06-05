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***ETILR*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi

05.06.2023 14:11
***ETILR*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi


***ETILR*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )

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Türkçe
Yeni İş İlişkisi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
05/06/2023
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Ciro ve Karlılığa Olumlu Etki
Açıklamalar

Şirketimiz, Kırgızistan' da yerleşik özel bir firma ile 05.06.2023 bugün tarihinde,1.060 ton kavrulmuş antep fıstığı ihrac etmek üzere ihracat sözleşmesi imzalamıştır. Sözleşme büyüklüğü yaklaşık olarak 14.840.000 $ tutarındadır. Sözleşme konusu ürünlerin teslimatı kademeli gerçekleşecek olup ödemeler ürün teslimatını takip eden 60&90 gün sonra gerçekleştirilecektir. Sözleşme imzalama tarihinden itibaren en geç 8 ay içerisinde tüm ürünlerin teslimatı tamamlanacaktır. Saygılarımızla.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1156022


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SNICA 26,40 67.126.864 % 10,00  
GEREL 22,90 93.076.783 % 9,99  
OSMEN 78,20 22.567.992 % 9,99  
EKIZ 15,42 989.517 % 9,99  
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Sterlin 26,2069 26,3383 % 0,78  
Frank 23,2018 23,3415 % 1,01  
Riyal 5,6420 5,6703 % 1,28  
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Altın Gr. 1.326 1.326 12,62  
Cumhuriyet 8.959 9.095 -1,00  
Tam 8.892 9.123 -20,05  
Yarım 4.371 4.469 -97,00  
Çeyrek 2.192 2.241 -49,00  
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B. Petrol 77,51 77,51 1,38  
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