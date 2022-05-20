***ETILR* *IHGZT* *MARTI* *DOCO* *KSTUR* *DOBUR* *TTKOM* *AYCES* *ULAS* *TCELL* *MERIT* *PKENT* *HURGZ* *TEKTU* *AVTUR* *MAALT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BIST
20.05.2022 18:11
***ETILR******IHGZT******MARTI******DOCO******KSTUR******DOBUR******TTKOM******AYCES******ULAS******TCELL******MERIT******PKENT******HURGZ******TEKTU******AVTUR******MAALT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BIST Pay Endeksleri )
İlgili Şirketler [AVTUR, AYCES, DOBUR, DOCO, ETILR, HURGZ, IHGZT, KSTUR, MAALT, MARTI, MERIT, PKENT, TCELL, TEKTU, TTKOM, ULAS]
İlgili Fonlar []
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BIST Pay Endeksleri
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aynı ana sektör içinde gruplanmış bazı faaliyetleri ayırmak, başka benzer faaliyetlerle birlikte gruplamak ve bu kapsamda gerekli şirket ve endeks değişikliklerini yapmak amacıyla mevcut sektör yapısı ile bazı şirketlerin sektör ve endekslerinde 01/06/2022 tarihinden itibaren ekli değişikliklerin yapılmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031530
BIST
18:052.372
En Yüksek
|Değişim
|: -0,89%
|| -21,26
|Açılış
|: 2.390
|
|Önceki Kapanış
|: 2.394
|
2.407
En Düşük
2.372
18:0515,9020
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0601
|Açılış
|: 15,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9300
|
15,9863
En Düşük
15,8375
18:0516,8186
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0176
|Açılış
|: 16,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 16,8000
|
16,9482
En Düşük
16,7425
18:05943,16
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 2,65
|Açılış
|: 943,16
|
|Önceki Kapanış
|: 940,51
|
949,33
En Düşük
935,57
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KAPLM
|66,00
|17.284.097
|% 10,00
|
|IMASM
|46,90
|20.055.587
|% 9,99
|
|PRKAB
|34,86
|91.325.170
|% 9,97
|
|DAGHL
|23,68
|1.934.818
|% 9,94
|
|NUGYO
|6,20
|119.932.091
|% 9,93
|
|ORCAY
|19,71
|249.071.104
|% -10,00
|
|UFUK
|38,70
|1.204.427
|% -10,00
|
|ULUSE
|176,00
|77.650.811
|% -8,33
|
|SMRTG
|21,22
|161.180.547
|% -8,22
|
|MNDRS
|3,05
|32.691.843
|% -7,58
|
|GARAN
|16,25
|4.002.770.588
|% 3,83
|
|ASELS
|22,78
|3.551.688.376
|% 2,43
|
|THYAO
|42,86
|2.797.038.138
|% 1,08
|
|SISE
|19,42
|1.862.960.415
|% -2,46
|
|AKBNK
|8,04
|1.686.066.106
|% -0,86
|
|YKBNK
|4,33
|1.566.112.231
|% -1,37
|
|EKGYO
|2,63
|681.140.631
|% 0,38
|
|GARAN
|16,25
|4.002.770.588
|% 3,83
|
|AKBNK
|8,04
|1.686.066.106
|% -0,86
|
|SKBNK
|1,20
|238.830.483
|% 2,56
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,8955
|15,9084
|% 0,42
|
|Euro
|16,7849
|16,8253
|% -0,06
|
|Sterlin
|19,8099
|19,9093
|% 0,33
|
|Frank
|16,2613
|16,3593
|% 0,04
|
|Riyal
|4,2302
|4,2514
|% 0,23
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.843
|1.844
|1,59
|
|Altın Gr.
|943
|943
|2,65
|
|Cumhuriyet
|6.237
|6.331
|-18,00
|
|Tam
|6.205
|6.361
|-40,28
|
|Yarım
|2.999
|3.077
|-19,49
|
|Çeyrek
|1.504
|1.539
|-9,75
|
|Gümüş.Ons
|21,75
|21,77
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|11,12
|11,13
|-0,07
|
|B. Petrol
|112
|112
|0,24
|