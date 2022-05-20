***ETILR* *IHGZT* *MARTI* *DOCO* *KSTUR* *DOBUR* *TTKOM* *AYCES* *ULAS* *TCELL* *MERIT* *PKENT* *HURGZ* *TEKTU* *AVTUR* *MAALT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BIST









***ETILR******IHGZT******MARTI******DOCO******KSTUR******DOBUR******TTKOM******AYCES******ULAS******TCELL******MERIT******PKENT******HURGZ******TEKTU******AVTUR******MAALT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BIST Pay Endeksleri )İlgili Şirketler [AVTUR, AYCES, DOBUR, DOCO, ETILR, HURGZ, IHGZT, KSTUR, MAALT, MARTI, MERIT, PKENT, TCELL, TEKTU, TTKOM, ULAS]İlgili Fonlar []TürkçeBIST Pay EndeksleriYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarAynı ana sektör içinde gruplanmış bazı faaliyetleri ayırmak, başka benzer faaliyetlerle birlikte gruplamak ve bu kapsamda gerekli şirket ve endeks değişikliklerini yapmak amacıyla mevcut sektör yapısı ile bazı şirketlerin sektör ve endekslerinde 01/06/2022 tarihinden itibaren ekli değişikliklerin yapılmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031530BIST