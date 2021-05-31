***ETILR*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
31.05.2021 14:27
***ETILR*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler ETILR
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında İzzettin Kaplan tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939002
BIST
15:221.416
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -5,70
|Açılış
|: 1.423
|
|Önceki Kapanış
|: 1.422
|
1.427
En Düşük
1.414
15:228,4878
En Yüksek
|Değişim
|: -0,90%
|| -0,0769
|Açılış
|: 8,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5300
|
8,5796
En Düşük
8,4716
15:2210,3618
En Yüksek
|Değişim
|: -0,77%
|| -0,0801
|Açılış
|: 10,3460
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3650
|
10,4759
En Düşük
10,3345
15:22520,76
En Yüksek
|Değişim
|: -0,67%
|| -3,49
|Açılış
|: 520,69
|
|Önceki Kapanış
|: 524,25
|
526,76
En Düşük
519,16
BIST En Aktif Hisseler15:22
|IHLGM
|1,10
|114.696.377
|% 10,00
|
|YAYLA
|3,85
|39.643.296
|% 10,00
|
|MZHLD
|31,90
|204.433
|% 10,00
|
|EPLAS
|25,96
|1.392.424
|% 10,00
|
|OYAYO
|8,40
|22.516.038
|% 9,99
|
|KUTPO
|36,12
|74.731.290
|% -9,97
|
|ISGSY
|9,96
|40.485.785
|% -9,95
|
|DENGE
|4,51
|295.556
|% -7,01
|
|KENT
|254,10
|1.662.014
|% -6,92
|
|ADESE
|1,41
|43.595.134
|% -6,62
|
|THYAO
|13,31
|1.017.351.456
|% 2,54
|
|KRDMD
|7,90
|566.746.924
|% 0,13
|
|EREGL
|19,24
|470.743.093
|% 0,16
|
|EKGYO
|1,94
|414.422.848
|% 3,19
|
|GARAN
|7,95
|371.604.512
|% -0,38
|
|EKGYO
|1,94
|414.422.848
|% 3,19
|
|YKBNK
|2,15
|297.311.312
|% -0,46
|
|IHLGM
|1,10
|114.696.377
|% 10,00
|
|THYAO
|13,31
|1.017.351.456
|% 2,54
|
|KARSN
|4,49
|321.919.041
|% -3,85
|
|15:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4860
|8,4878
|% -0,90
|
|Euro
|10,3554
|10,3618
|% -0,77
|
|Sterlin
|12,0221
|12,0824
|% -0,78
|
|Frank
|9,4052
|9,4618
|% -0,78
|
|Riyal
|2,2600
|2,2713
|% -0,74
|
|15:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.905
|1.906
|1,82
|
|Altın Gr.
|521
|521
|-3,56
|
|Cumhuriyet
|3.442
|3.494
|-8,00
|
|Tam
|3.424
|3.510
|-10,85
|
|Yarım
|1.655
|1.698
|-5,24
|
|Çeyrek
|830
|849
|-2,62
|
|Gümüş.Ons
|27,98
|28,01
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|7,65
|7,66
|-0,04
|
|B. Petrol
|69,67
|69,67
|0,95
|
Seans Raporu
15:22
daha fazla
-
15:37SANFM
Yüzde -4.85 oranında düşüşle 15.70 lira fiyatla işlem gören hissede 135, 532 adet işlem
-
15:36BJKAS
Yüzde -4.95 oranında düşüşle 5.57 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 642, 526 adet işlem
-
15:34KARSN
Yüzde -3.85 oranında düşüşle 4.49 lira fiyatla işlem gören hissede 71, 511, 963 adet işlem
-
15:33XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -4, 52 kaybederek (% -0.30 ) 1, 502
-
15:33XU100
Endeks 1, 416 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 41 altında . İşlem hacmi 8, 453.00 milyon TL de