***ETILR*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
26.11.2021 14:51
***ETILR*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler ETILR
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında İzzettin Kaplan tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979792
BIST
16:351.773
En Yüksek
|Değişim
|: -2,55%
|| -46,32
|Açılış
|: 1.811
|
|Önceki Kapanış
|: 1.819
|
1.811
En Düşük
1.765
16:3512,3238
En Yüksek
|Değişim
|: 2,70%
|| 0,3240
|Açılış
|: 12,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 11,9500
|
12,3721
En Düşük
11,9402
16:3513,9211
En Yüksek
|Değişim
|: 3,37%
|| 0,4537
|Açılış
|: 13,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 13,4000
|
13,9644
En Düşük
13,3965
16:35712,66
En Yüksek
|Değişim
|: 3,24%
|| 22,36
|Açılış
|: 712,66
|
|Önceki Kapanış
|: 690,30
|
717,33
En Düşük
687,28
BIST En Aktif Hisseler16:33
|ARMDA
|63,25
|4.318.693
|% 10,00
|
|BALAT
|9,68
|1.631.119
|% 10,00
|
|RALYH
|17,83
|27.716.480
|% 9,99
|
|YEOTK
|61,10
|136.290.843
|% 9,99
|
|PENTA
|301,80
|22.786.693
|% 9,99
|
|IDEAS
|33,54
|48.279.321
|% -9,98
|
|THYAO
|16,91
|3.099.614.654
|% -9,96
|
|PGSUS
|88,15
|622.789.966
|% -9,96
|
|DURDO
|20,86
|70.756.298
|% -9,93
|
|TAVHL
|26,64
|381.783.763
|% -9,69
|
|THYAO
|16,91
|3.099.614.654
|% -9,96
|
|SASA
|39,56
|1.498.775.584
|% 1,07
|
|GARAN
|11,47
|1.387.596.581
|% -2,30
|
|HALKB
|5,00
|1.142.944.604
|% -4,76
|
|YKBNK
|3,20
|1.107.984.244
|% -3,90
|
|YKBNK
|3,20
|1.107.984.244
|% -3,90
|
|EKGYO
|2,20
|691.030.289
|% -0,45
|
|HALKB
|5,00
|1.142.944.604
|% -4,76
|
|THYAO
|16,91
|3.099.614.654
|% -9,96
|
|MOBTL
|1,68
|265.680.501
|% 0,60
|
|16:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|12,2891
|12,3233
|% 2,70
|
|Euro
|13,8743
|13,9155
|% 3,33
|
|Sterlin
|16,4445
|16,5270
|% 3,17
|
|Frank
|13,3026
|13,3827
|% 4,17
|
|Riyal
|3,2859
|3,3024
|% 3,04
|
|16:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.801
|1.801
|12,09
|
|Altın Gr.
|711
|711
|20,77
|
|Cumhuriyet
|4.670
|4.741
|121,00
|
|Tam
|4.664
|4.787
|138,68
|
|Yarım
|2.254
|2.315
|67,08
|
|Çeyrek
|1.131
|1.158
|33,54
|
|Gümüş.Ons
|23,26
|23,30
|-0,31
|
|Gümüş Gr.
|9,25
|9,26
|0,15
|
|B. Petrol
|77,73
|77,73
|-4,49
|
Seans Raporu
16:33
daha fazla
-
16:49HURGZ
Yüzde -5.88 oranında düşüşle 2.08 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 051, 160 adet işlem
-
16:48CLEBI
Yüzde -6.43 oranında düşüşle 170.40 lira fiyatla işlem gören hissede 234, 071 adet işlem
-
16:47
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KOZAA, GUBRF, SASA
-
16:47XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -51, 6 kaybederek (% -3.19 ) 1, 565
-
16:47
Tavandan işlem gören hisse senedleri : OZBAL, YONGA, TRILC, KONKA, PENTA, RALYH, PRKAB, DOBUR, BALAT, RAYSG