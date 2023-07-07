***ETILR*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
07.07.2023 09:06
***ETILR*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler ETILR
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Mehmet Hilmi Soylu tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1166796
BIST
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10:276.191
En Düşük
|Değişim
|: 0,81%
|| 49,74
|Açılış
|: 6.140
|
|Önceki Kapanış
|: 6.141
|
6.117
En Yüksek
6.195
10:2726,1352
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0624
|Açılış
|: 26,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 26,1400
|
26,2082
En Düşük
26,0269
10:2728,4395
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0156
|Açılış
|: 28,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,4500
|
28,7006
En Düşük
28,1922
10:271.607,40
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 4,79
|Açılış
|: 1.607,25
|
|Önceki Kapanış
|: 1.602,62
|
1.611,29
En Düşük
1.599,18
BIST En Aktif Hisseler10:27
|IZINV
|32,38
|12.801.153
|% 9,99
|
|TETMT
|294,10
|22.895.693
|% 9,99
|
|QNBFL
|114,90
|543.953
|% 9,95
|
|KRGYO
|27,20
|17.377.812
|% 9,94
|
|YONGA
|33,60
|669.014
|% 9,73
|
|IHAAS
|30,42
|35.446.462
|% -8,65
|
|INGRM
|560,00
|2.165.644
|% -3,55
|
|SUMAS
|102,10
|46.353
|% -1,92
|
|ZEDUR
|49,00
|1.083.139
|% -1,61
|
|CANTE
|31,60
|117.022.029
|% -1,56
|
|ASTOR
|82,30
|2.051.872.287
|% 5,72
|
|EUPWR
|100,00
|284.437.443
|% 5,76
|
|PSGYO
|7,30
|224.688.278
|% 0,27
|
|PENTA
|31,68
|221.713.911
|% 5,60
|
|KONTR
|163,70
|154.905.724
|% 2,50
|
|PSGYO
|7,30
|224.688.278
|% 0,27
|
|ASTOR
|82,30
|2.051.872.287
|% 5,72
|
|HUNER
|9,00
|107.633.238
|% 6,64
|
|SEGYO
|2,54
|22.344.957
|% 2,42
|
|IMASM
|16,73
|127.961.735
|% 3,46
|
|10:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,1118
|26,1352
|% 0,24
|
|Euro
|28,4060
|28,4395
|% 0,05
|
|Sterlin
|33,1501
|33,3163
|% 0,06
|
|Frank
|29,0489
|29,2239
|% 0,11
|
|Riyal
|6,9422
|6,9770
|% 0,15
|
|10:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.914
|1.914
|3,31
|
|Altın Gr.
|1.605
|1.606
|2,96
|
|Cumhuriyet
|10.758
|10.921
|-14,00
|
|Tam
|10.390
|10.639
|-27,00
|
|Yarım
|5.203
|5.344
|-13,00
|
|Çeyrek
|2.610
|2.672
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|22,69
|22,72
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|18,98
|19,01
|-0,05
|
|B. Petrol
|76,89
|76,89
|0,39
|