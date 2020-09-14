***ETILR* *KENT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
14.09.2020 08:48
***ETILR******KENT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [KENT, ETILR]
İlgili Fonlar []
Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KENT.R (Kaydi Pay, Kapanış tarihi: 16/09/2020) ETILR.R (Kaydi Pay, Kapanış tarihi: 06/10/2020)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/874850
BIST
11:371.107
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 4,56
|Açılış
|: 1.105
|
|Önceki Kapanış
|: 1.103
|
1.109
En Düşük
1.103
11:377,4944
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0218
|Açılış
|: 7,5120
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5080
|
7,4963
En Düşük
7,4451
11:378,8928
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0384
|Açılış
|: 8,8750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8550
|
8,8980
En Düşük
8,8309
11:37468,93
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 2,70
|Açılış
|: 468,93
|
|Önceki Kapanış
|: 466,23
|
469,63
En Düşük
464,53
BIST En Aktif Hisseler11:37
|GRNYO
|2,75
|28.068.346
|% 10,00
|
|ISBIR
|1.644,50
|948.877
|% 10,00
|
|YBTAS
|10.133,90
|273.615
|% 10,00
|
|MRSHL
|301,70
|24.698.539
|% 9,99
|
|TACTR
|7,60
|1.352.344
|% 9,99
|
|PKENT
|1.086,60
|69.542
|% -10,00
|
|IZMDC
|17,37
|307.953
|% -8,63
|
|FORMT
|3,61
|52.852.271
|% -7,67
|
|CRDFA
|5,04
|14.984.022
|% -7,01
|
|ISGSY
|8,96
|15.374.258
|% -5,68
|
|PETKM
|4,32
|584.006.053
|% 1,65
|
|IHLAS
|1,07
|354.484.077
|% 0,00
|
|KRDMD
|3,10
|328.176.453
|% 0,98
|
|FENER
|39,40
|238.285.496
|% -1,25
|
|ASELS
|16,77
|191.721.696
|% 0,84
|
|IHLAS
|1,07
|354.484.077
|% 0,00
|
|PETKM
|4,32
|584.006.053
|% 1,65
|
|KRDMD
|3,10
|328.176.453
|% 0,98
|
|IHLGM
|1,49
|138.664.453
|% -3,87
|
|HLGYO
|2,36
|145.424.877
|% 5,36
|
|11:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4913
|7,4944
|% 0,29
|
|Euro
|8,8877
|8,8928
|% 0,43
|
|Sterlin
|9,6024
|9,6505
|% 0,72
|
|Frank
|8,2239
|8,2735
|% 0,43
|
|Riyal
|1,9913
|2,0013
|% 0,26
|
|11:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.946
|1.947
|6,13
|
|Altın Gr.
|469
|469
|2,60
|
|Cumhuriyet
|3.098
|3.145
|-8,00
|
|Tam
|3.086
|3.163
|-15,71
|
|Yarım
|1.492
|1.530
|-7,60
|
|Çeyrek
|748
|765
|-3,80
|
|Gümüş.Ons
|26,85
|26,89
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|6,47
|6,48
|0,06
|
|B. Petrol
|39,67
|39,67
|-0,16
|