***ETILR* *KENT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
16.09.2020 09:17
***ETILR******KENT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [KENT, ETILR]
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KENT.R (Kaydi Pay, Kapanış tarihi: 16/09/2020) ETILR.R (Kaydi Pay, Kapanış tarihi: 06/10/2020)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875214
BIST
10:401.113
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 2,10
|Açılış
|: 1.114
|
|Önceki Kapanış
|: 1.111
|
1.117
En Düşük
1.113
10:407,4998
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0099
|Açılış
|: 7,5080
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5080
|
7,5002
En Düşük
7,4788
10:408,8962
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0206
|Açılış
|: 8,8650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8900
|
8,8972
En Düşük
8,8600
10:40473,56
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 2,78
|Açılış
|: 473,56
|
|Önceki Kapanış
|: 470,79
|
473,99
En Düşük
469,67
BIST En Aktif Hisseler10:40
|VAKFN
|4,03
|6.343.644
|% 1.165,33
|
|YONGA
|81,40
|2.266.583
|% 10,00
|
|UFUK
|12,43
|702.979
|% 10,00
|
|SUMAS
|33,22
|109.493
|% 10,00
|
|EMNIS
|15,52
|191.641
|% 9,99
|
|KENT
|429,30
|343.011
|% -10,00
|
|FENER
|30,64
|56.082.194
|% -9,99
|
|TSPOR
|4,52
|16.519.423
|% -8,50
|
|SODSN
|15,50
|107.601
|% -7,90
|
|FRIGO
|22,02
|160.262
|% -7,09
|
|SASA
|16,91
|211.130.560
|% 3,93
|
|PETKM
|4,40
|175.470.606
|% 0,00
|
|SISE
|6,39
|148.068.356
|% 0,63
|
|KRDMD
|3,11
|124.664.769
|% 0,00
|
|ECILC
|6,99
|91.034.225
|% 1,45
|
|IHLAS
|1,09
|47.824.503
|% 3,81
|
|KRDMD
|3,11
|124.664.769
|% 0,00
|
|PETKM
|4,40
|175.470.606
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,79
|43.907.343
|% -1,10
|
|SISE
|6,39
|148.068.356
|% 0,63
|
|10:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4981
|7,4998
|% 0,13
|
|Euro
|8,8924
|8,8962
|% 0,23
|
|Sterlin
|9,6307
|9,6790
|% 0,03
|
|Frank
|8,2317
|8,2813
|% 0,18
|
|Riyal
|1,9928
|2,0028
|% 0,07
|
|10:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.964
|1.964
|10,20
|
|Altın Gr.
|473
|473
|2,65
|
|Cumhuriyet
|3.115
|3.163
|-10,00
|
|Tam
|3.102
|3.179
|-8,67
|
|Yarım
|1.499
|1.538
|-4,20
|
|Çeyrek
|752
|769
|-2,10
|
|Gümüş.Ons
|27,27
|27,31
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|6,58
|6,58
|0,04
|
|B. Petrol
|41,27
|41,27
|0,74
|
Seans Raporu
10:40
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10:53XU100
Endeks 1, 114 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 24 üstünde . İşlem hacmi 2, 128.00 milyon TL de
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10:52MERIT
Yüzde 9.99 oranında artışla 88.05 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 411 adet işlem
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10:48
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler MGROS, EKGYO, KRDMD
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10:48
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KOZAL, PGSUS, ARCLK
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10:48XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 2, 3 artarak (% 0.23 ) 1, 022