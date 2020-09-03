***ETILR* *KENT* *RALYH*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
03.09.2020 09:14
***ETILR******KENT******RALYH*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [KENT, RALYH, ETILR]
İlgili Fonlar []
Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KENT.R (Kaydi Pay, Kapanış tarihi: 16/09/2020) RALYH.R (Kaydi Pay, Kapanış tarihi: 03/09/2020) ETILR.R (Kaydi Pay, Kapanış tarihi: 06/10/2020)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/873052
BIST
18:051.084
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.084
|
0
En Düşük
0
18:057,3957
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0130
|Açılış
|: 7,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3790
|
7,3978
En Düşük
7,3591
18:058,7322
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0217
|Açılış
|: 8,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7800
|
8,7690
En Düşük
8,7171
18:05460,09
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -1,13
|Açılış
|: 460,09
|
|Önceki Kapanış
|: 461,22
|
463,74
En Düşük
458,89
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AKENR
|1,93
|123.111.170
|% 0,00
|
|ARDYZ
|26,80
|20.919.408
|% 0,00
|
|DOHOL
|2,11
|75.038.691
|% 0,00
|
|DYOBY
|5,80
|31.011.142
|% 0,00
|
|GOODY
|4,81
|21.858.626
|% 0,00
|
|AKENR
|1,93
|123.111.170
|% 0,00
|
|ARDYZ
|26,80
|20.919.408
|% 0,00
|
|DOHOL
|2,11
|75.038.691
|% 0,00
|
|DYOBY
|5,80
|31.011.142
|% 0,00
|
|GOODY
|4,81
|21.858.626
|% 0,00
|
|SISE
|6,16
|1.057.914.917
|% 0,00
|
|BJKAS
|3,41
|810.586.756
|% 0,00
|
|GSRAY
|3,48
|752.420.474
|% 0,00
|
|GARAN
|6,85
|723.017.278
|% 0,00
|
|TSPOR
|5,53
|722.497.056
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,77
|445.599.002
|% 0,00
|
|BJKAS
|3,41
|810.586.756
|% 0,00
|
|GSRAY
|3,48
|752.420.474
|% 0,00
|
|SISE
|6,16
|1.057.914.917
|% 0,00
|
|PETKM
|3,95
|675.392.482
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3916
|7,3957
|% 0,18
|
|Euro
|8,7266
|8,7322
|% -0,25
|
|Sterlin
|9,8022
|9,8513
|% -0,25
|
|Frank
|8,0644
|8,1130
|% -0,10
|
|Riyal
|1,9650
|1,9748
|% 0,14
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.932
|1.933
|-10,35
|
|Altın Gr.
|460
|460
|-0,82
|
|Cumhuriyet
|3.069
|3.115
|-32,00
|
|Tam
|3.054
|3.131
|-32,03
|
|Yarım
|1.476
|1.515
|-15,49
|
|Çeyrek
|740
|757
|-7,75
|
|Gümüş.Ons
|27,03
|27,08
|-0,40
|
|Gümüş Gr.
|6,44
|6,45
|-0,07
|
|B. Petrol
|44,24
|44,24
|-0,19
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:56SEKUR
Yüzde -5.74 oranında düşüşle 8.21 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 430, 914 adet işlem
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17:54ULUSE
Yüzde 4.61 oranında artışla 42.70 lira fiyatla işlem gören hissede 44, 995 adet işlem
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17:52
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler HALKB, TTKOM, TCELL
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17:52XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -0, 27 kaybederek (% -0.03 ) 997
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17:52
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KUYAS, FRIGO, YONGA, BALAT, ALMAD, VAKKO, MEGAP, MEGAP, TEKTU, TKURU