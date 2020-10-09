***ETILR* *KRTEK* *ETYAT* *LINK* *MERIT* *KLNMA* *TDGYO* *GUBRF* *AYES*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu
09.10.2020 17:30
***ETILR******KRTEK******ETYAT******LINK******MERIT******KLNMA******TDGYO******GUBRF******AYES*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu )
Özet Bilgi DÖNÜŞÜM
İlgili Şirketler AYES, ETILR, ETYAT, GUBRF, KLNMA, KRTEK, LINK, MERIT, TDGYO
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.
Borsa Kodu Sıra No Satışa Konu Pay Ünvanı Grubu Yatırımcının Adı-Soyadı Ünvanı Nominal Tutar (TL)* Tsp İşlemi ** Satış Kısıtı **
AYES 1 AYES ÇELIK HASIR VE ÇIT SANAYI A.S. E MUSTAFA CESAR 8.428,860
ETILR 2 ETILER GIDA VE TICARI YATIRIMLAR SANAYI VE TICARET A.S. E KURTOGLU ALÜMINYUM P AZARLAMA SANAYI TIC LTD STI 2.238.244,900
ETYAT 3 EURO TREND YATIRIM ORTAKLIGI A.S. E RASIM SÖZÜBIR 23.500,000
GUBRF 4 GÜBRE FABRIKALARI T.A.S. E RASIM SÖZÜBIR 1,000
KLNMA 5 TÜRKIYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.S. E MUZAFFER KALYONCU 1,750
KRTEK 6 KARSU TEKSTIL SANAYI VE TICARET A.S. E MUSTAFA KARAÇA 1.995,840
LINK 7 LINK BILGISAYAR SISTEMLERI YAZILIMI VE DONANIMI VE TICARET A.S. E HAYGUYI ANTIKACIOGLU 180.000,000
LINK 8 LINK BILGISAYAR SISTEMLERI YAZILIMI VE DONANIMI VE TICARET A.S. E MURAT KASAROGLU 320.000,000
MERIT 9 MERIT TURIZM YATIRIM VE ISLETME A.S. E TAYLAN ÖZGÜR 902,500
TDGYO 10 TREND GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. E RASIM SÖZÜBIR 250.000,000
(*) Nominal Tutar(TL): Bakiye alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak ise virgül (,) kullanılmaktadır. (**) İlgili veriler üye bildirimi doğrultusunda yayınlanmaktadır. Borsa tarafından satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemi olarak (TAS) yapılacağı duyurulduktan sonra TAS işlem tarihinde paylar borsada işlem gören tipe dönüştürülecek olup, aksi taktirde dönüşüm işlemi mevzuatta öngörülen sürede tamamlanacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/880504
BIST