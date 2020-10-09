***ETILR* *KRTEK* *ETYAT* *LINK* *MERIT* *KLNMA* *TDGYO* *GUBRF* *AYES*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu









***ETILR******KRTEK******ETYAT******LINK******MERIT******KLNMA******TDGYO******GUBRF******AYES*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu )Özet Bilgi DÖNÜŞÜMİlgili Şirketler AYES, ETILR, ETYAT, GUBRF, KLNMA, KRTEK, LINK, MERIT, TDGYOSermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.Borsa Kodu Sıra No Satışa Konu Pay Ünvanı Grubu Yatırımcının Adı-Soyadı Ünvanı Nominal Tutar (TL)* Tsp İşlemi ** Satış Kısıtı **AYES 1 AYES ÇELIK HASIR VE ÇIT SANAYI A.S. E MUSTAFA CESAR 8.428,860ETILR 2 ETILER GIDA VE TICARI YATIRIMLAR SANAYI VE TICARET A.S. E KURTOGLU ALÜMINYUM P AZARLAMA SANAYI TIC LTD STI 2.238.244,900ETYAT 3 EURO TREND YATIRIM ORTAKLIGI A.S. E RASIM SÖZÜBIR 23.500,000GUBRF 4 GÜBRE FABRIKALARI T.A.S. E RASIM SÖZÜBIR 1,000KLNMA 5 TÜRKIYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.S. E MUZAFFER KALYONCU 1,750KRTEK 6 KARSU TEKSTIL SANAYI VE TICARET A.S. E MUSTAFA KARAÇA 1.995,840LINK 7 LINK BILGISAYAR SISTEMLERI YAZILIMI VE DONANIMI VE TICARET A.S. E HAYGUYI ANTIKACIOGLU 180.000,000LINK 8 LINK BILGISAYAR SISTEMLERI YAZILIMI VE DONANIMI VE TICARET A.S. E MURAT KASAROGLU 320.000,000MERIT 9 MERIT TURIZM YATIRIM VE ISLETME A.S. E TAYLAN ÖZGÜR 902,500TDGYO 10 TREND GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. E RASIM SÖZÜBIR 250.000,000(*) Nominal Tutar(TL): Bakiye alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak ise virgül (,) kullanılmaktadır. (**) İlgili veriler üye bildirimi doğrultusunda yayınlanmaktadır. Borsa tarafından satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemi olarak (TAS) yapılacağı duyurulduktan sonra TAS işlem tarihinde paylar borsada işlem gören tipe dönüştürülecek olup, aksi taktirde dönüşüm işlemi mevzuatta öngörülen sürede tamamlanacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/880504BIST