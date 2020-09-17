***ETILR* *KUYAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
17.09.2020 09:48
***ETILR******KUYAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [ETILR, KUYAS]
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Etiler Gıda Ve Ticari Yatırımlar Sanayi Ve Ticaret A.Ş.'nin ve Kuyumcukent Gayrimenkul Yatırımları A.Ş.'nin Yeni Pay Alma Hakkı Kupon Pazarında (ETILR.R ve KUYAS.R) işlem gören yeni pay alma kuponlarının teorik ederinin sırada oluşan fiyat limitlerinin dışında kalması nedeniyle, Pay Piyasası Yönergesi Madde 20/4 uyarınca ETILR.R ve KUYAS.R sıralarının alt fiyat değişme sınırı %50'den %75'e genişletilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875371
BIST
11:081.104
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -2,89
|Açılış
|: 1.106
|
|Önceki Kapanış
|: 1.107
|
1.108
En Düşük
1.103
11:087,5396
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0354
|Açılış
|: 7,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5240
|
7,5439
En Düşük
7,4825
11:088,9062
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0387
|Açılış
|: 8,8900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8700
|
8,9062
En Düşük
8,8040
11:08470,69
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -2,32
|Açılış
|: 470,69
|
|Önceki Kapanış
|: 473,02
|
473,16
En Düşük
466,85
BIST En Aktif Hisseler11:08
|BALAT
|3,96
|2.699.069
|% 10,00
|
|YBTAS
|13.488,00
|310.224
|% 10,00
|
|EMNIS
|17,07
|545.967
|% 9,99
|
|SODSN
|20,36
|689.390
|% 9,99
|
|MERIT
|96,85
|237.379
|% 9,99
|
|KENT
|386,40
|985.320
|% -9,99
|
|EKIZ
|10,47
|3.953.619
|% -9,97
|
|IZTAR
|6,48
|2.284.835
|% -9,87
|
|PKENT
|975,00
|7.800
|% -9,64
|
|TDGYO
|6,76
|5.631.956
|% -8,53
|
|KRDMD
|3,12
|261.788.792
|% -1,58
|
|AVOD
|4,36
|253.050.334
|% 7,92
|
|RTALB
|52,70
|162.290.016
|% 2,93
|
|PETKM
|4,32
|154.846.522
|% -0,69
|
|SISE
|6,39
|146.353.848
|% 0,00
|
|IHLAS
|1,07
|91.970.013
|% -1,83
|
|KRDMD
|3,12
|261.788.792
|% -1,58
|
|AVOD
|4,36
|253.050.334
|% 7,92
|
|TSKB
|1,08
|49.274.391
|% -0,92
|
|DOHOL
|2,25
|97.958.502
|% 1,81
|
|11:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5370
|7,5396
|% 0,47
|
|Euro
|8,8987
|8,9062
|% 0,44
|
|Sterlin
|9,7265
|9,7753
|% 0,21
|
|Frank
|8,2339
|8,2835
|% 0,15
|
|Riyal
|2,0038
|2,0138
|% 0,41
|
|11:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.942
|1.942
|-17,18
|
|Altın Gr.
|471
|471
|-1,84
|
|Cumhuriyet
|3.134
|3.182
|19,00
|
|Tam
|3.119
|3.197
|17,51
|
|Yarım
|1.508
|1.546
|8,48
|
|Çeyrek
|756
|773
|4,24
|
|Gümüş.Ons
|26,80
|26,84
|-0,35
|
|Gümüş Gr.
|6,50
|6,50
|-0,06
|
|B. Petrol
|41,92
|41,92
|-0,30
|
Seans Raporu
11:08
daha fazla
-
11:21PETUN
Yüzde -4.37 oranında düşüşle 21.86 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 211, 362 adet işlem
-
11:20NUGYO
Yüzde -7.10 oranında düşüşle 8.76 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 473, 666 adet işlem
-
11:19
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KRDMD, MGROS, KOZAL
-
11:19
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler PGSUS, DOHOL, HALKB
-
11:19XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -3, 86 kaybederek (% -0.38 ) 1, 011