***ETILR* *KUYAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
18.09.2020 09:45
***ETILR******KUYAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [ETILR, KUYAS]
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Etiler Gıda Ve Ticari Yatırımlar Sanayi Ve Ticaret A.Ş.'nin ve Kuyumcukent Gayrimenkul Yatırımları A.Ş.'nin Yeni Pay Alma Hakkı Kupon Pazarında (ETILR.R ve KUYAS.R) işlem gören yeni pay alma kuponlarının teorik ederinin sırada oluşan fiyat limitlerinin dışında kalması nedeniyle, Pay Piyasası Yönergesi Madde 20/4 uyarınca ETILR.R ve KUYAS.R sıralarının alt fiyat değişme sınırı %50'den %75'e genişletilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875554
BIST
12:311.112
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 1,26
|Açılış
|: 1.113
|
|Önceki Kapanış
|: 1.111
|
1.116
En Düşük
1.110
12:317,5684
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0217
|Açılış
|: 7,5810
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5760
|
7,5689
En Düşük
7,5327
12:318,9761
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0222
|Açılış
|: 8,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9250
|
8,9815
En Düşük
8,9268
12:31475,66
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 3,94
|Açılış
|: 475,66
|
|Önceki Kapanış
|: 471,72
|
475,95
En Düşük
471,17
BIST En Aktif Hisseler12:31
|MEGAP
|12,21
|6.164.829
|% 10,00
|
|MEGAP
|12,21
|6.164.829
|% 10,00
|
|TKURU
|483,00
|3.117.765
|% 10,00
|
|ISATR
|307.986,80
|307.987
|% 10,00
|
|COSMO
|6,05
|195.693
|% 10,00
|
|KENT
|425,00
|721.650
|% -10,00
|
|YONGA
|66,00
|286.374
|% -9,96
|
|DIRIT
|1,81
|762.497
|% -9,95
|
|EKIZ
|9,43
|477.290
|% -9,93
|
|TACTR
|7,46
|158.242
|% -9,90
|
|KRDMD
|3,25
|1.087.820.597
|% 3,50
|
|PETKM
|4,41
|512.976.338
|% 0,92
|
|HLGYO
|2,52
|242.954.752
|% 4,13
|
|AVOD
|4,18
|240.756.708
|% -5,86
|
|SASA
|16,97
|168.789.811
|% 1,86
|
|KRDMD
|3,25
|1.087.820.597
|% 3,50
|
|PETKM
|4,41
|512.976.338
|% 0,92
|
|HLGYO
|2,52
|242.954.752
|% 4,13
|
|IHLAS
|1,07
|76.853.639
|% 0,94
|
|AVOD
|4,18
|240.756.708
|% -5,86
|
|12:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5661
|7,5684
|% 0,29
|
|Euro
|8,9717
|8,9761
|% 0,25
|
|Sterlin
|9,7982
|9,8473
|% 0,39
|
|Frank
|8,2970
|8,3470
|% 0,29
|
|Riyal
|2,0115
|2,0216
|% 0,29
|
|12:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.955
|1.955
|10,77
|
|Altın Gr.
|476
|476
|4,01
|
|Cumhuriyet
|3.150
|3.197
|19,00
|
|Tam
|3.138
|3.216
|19,62
|
|Yarım
|1.516
|1.555
|9,24
|
|Çeyrek
|761
|778
|4,62
|
|Gümüş.Ons
|27,15
|27,18
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|6,60
|6,61
|0,05
|
|B. Petrol
|43,40
|43,40
|0,09
|