***ETILR* *KUYAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
21.09.2020 09:14
***ETILR******KUYAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [ETILR, KUYAS]
İlgili Fonlar []
Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ETILR.R (Kaydi Pay, Kapanış tarihi: 06/10/2020) KUYAS.R (Kaydi Pay, Kapanış tarihi: 24/09/2020)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875824
BIST
13:261.104
En Yüksek
|Değişim
|: -0,68%
|| -7,58
|Açılış
|: 1.112
|
|Önceki Kapanış
|: 1.112
|
1.115
En Düşük
1.100
13:267,6049
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,0494
|Açılış
|: 42,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 43,1500
|
7,6063
En Düşük
7,5393
13:268,9643
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0020
|Açılış
|: 13,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 13,7300
|
9,0029
En Düşük
8,9079
13:266,43
En Yüksek
|Değişim
|: -1,22%
|| -0,08
|Açılış
|: 6,43
|
|Önceki Kapanış
|: 6,51
|
6,56
En Düşük
6,41
BIST En Aktif Hisseler13:22
|EGPRO
|21,34
|7.096.674
|% 10,00
|
|DNISI
|8,91
|5.690.505
|% 10,00
|
|ISBIR
|1.948,10
|1.441.594
|% 10,00
|
|SODSN
|20,46
|710.371
|% 10,00
|
|YBTAS
|15.185,60
|1.381.890
|% 10,00
|
|YONGA
|59,40
|6.594.350
|% -10,00
|
|PKENT
|899,10
|418.082
|% -10,00
|
|KENT
|420,00
|1.165.411
|% -7,87
|
|BRMEN
|2,59
|10.256.803
|% -5,13
|
|NUGYO
|7,26
|9.249.303
|% -5,10
|
|SISE
|6,49
|722.193.547
|% 1,56
|
|KRDMD
|3,27
|612.810.399
|% 0,93
|
|GARAN
|6,57
|273.637.387
|% -1,35
|
|PETKM
|4,35
|256.761.747
|% -1,14
|
|RTALB
|53,10
|227.063.392
|% 4,53
|
|KRDMD
|3,27
|612.810.399
|% 0,93
|
|SISE
|6,49
|722.193.547
|% 1,56
|
|EKGYO
|1,76
|143.189.221
|% -1,12
|
|DOHOL
|2,34
|174.880.967
|% 0,86
|
|SKBNK
|1,55
|91.682.008
|% 1,31
|
|13:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6021
|7,6052
|% 0,66
|
|Euro
|8,9606
|8,9634
|% 0,01
|
|Sterlin
|9,7380
|9,7868
|% 0,08
|
|Frank
|8,2736
|8,3235
|% 0,24
|
|Riyal
|2,0206
|2,0307
|% 0,61
|
|13:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.932
|1.932
|-18,84
|
|Altın Gr.
|472
|472
|-1,89
|
|Cumhuriyet
|3.135
|3.182
|-18,00
|
|Tam
|3.121
|3.198
|-18,39
|
|Yarım
|1.508
|1.547
|-8,89
|
|Çeyrek
|757
|774
|-4,44
|
|Gümüş.Ons
|26,29
|26,32
|-0,46
|
|Gümüş Gr.
|6,42
|6,43
|-0,08
|
|B. Petrol
|42,28
|42,28
|-0,87
|