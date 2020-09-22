***ETILR* *KUYAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
22.09.2020 09:13
***ETILR******KUYAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [ETILR, KUYAS]
İlgili Fonlar []
Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ETILR.R (Kaydi Pay, Kapanış tarihi: 06/10/2020) KUYAS.R (Kaydi Pay, Kapanış tarihi: 24/09/2020)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876090
BIST
12:151.092
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 5,19
|Açılış
|: 1.089
|
|Önceki Kapanış
|: 1.087
|
1.094
En Düşük
1.085
12:157,6447
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0126
|Açılış
|: 7,6830
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6620
|
7,6695
En Düşük
7,6111
12:158,9747
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0049
|Açılış
|: 8,9950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9800
|
8,9988
En Düşük
8,9625
12:15468,53
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,95
|Açılış
|: 468,53
|
|Önceki Kapanış
|: 469,48
|
471,26
En Düşük
466,32
BIST En Aktif Hisseler12:13
|IDGYO
|6,27
|7.905.706
|% 10,00
|
|ISBIR
|2.142,90
|1.577.174
|% 10,00
|
|TLMAN
|31,26
|7.768.360
|% 9,99
|
|TKURU
|584,40
|369.341
|% 9,99
|
|EMNIS
|22,70
|269.426
|% 9,98
|
|PKENT
|809,20
|76.065
|% -10,00
|
|KENT
|369,40
|622.439
|% -9,99
|
|KSTUR
|167,70
|259.767
|% -9,98
|
|IZMDC
|18,35
|295.380
|% -9,96
|
|TGSAS
|8,87
|20.279.857
|% -9,95
|
|SISE
|6,56
|730.124.124
|% 0,15
|
|KRDMD
|3,21
|419.414.092
|% 0,94
|
|PETKM
|4,22
|298.841.510
|% 1,44
|
|TCELL
|14,90
|155.459.775
|% 1,43
|
|ISGYO
|1,76
|154.596.643
|% 4,14
|
|KRDMD
|3,21
|419.414.092
|% 0,94
|
|SISE
|6,56
|730.124.124
|% 0,15
|
|ISGYO
|1,76
|154.596.643
|% 4,14
|
|EKGYO
|1,74
|126.198.773
|% 0,58
|
|PETKM
|4,22
|298.841.510
|% 1,44
|
|12:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6415
|7,6461
|% 0,18
|
|Euro
|8,9727
|8,9808
|% 0,01
|
|Sterlin
|9,7777
|9,8268
|% 0,24
|
|Frank
|8,3234
|8,3736
|% 0,12
|
|Riyal
|2,0352
|2,0454
|% 0,30
|
|12:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.904
|1.904
|-8,33
|
|Altın Gr.
|469
|469
|-0,87
|
|Cumhuriyet
|3.114
|3.162
|14,00
|
|Tam
|3.102
|3.179
|14,41
|
|Yarım
|1.499
|1.538
|6,98
|
|Çeyrek
|752
|769
|3,49
|
|Gümüş.Ons
|24,23
|24,27
|-0,49
|
|Gümüş Gr.
|5,95
|5,96
|-0,11
|
|B. Petrol
|41,86
|41,86
|0,42
|