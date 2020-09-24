***ETILR* *KUYAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
24.09.2020 09:11
***ETILR******KUYAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [ETILR, KUYAS]
İlgili Fonlar []
Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ETILR.R (Kaydi Pay, Kapanış tarihi: 06/10/2020) KUYAS.R (Kaydi Pay, Kapanış tarihi: 24/09/2020)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876385
BIST
11:551.100
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -2,52
|Açılış
|: 1.099
|
|Önceki Kapanış
|: 1.103
|
1.104
En Düşük
1.097
11:557,7071
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0062
|Açılış
|: 7,7340
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7360
|
7,7185
En Düşük
7,6795
11:558,9867
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0106
|Açılış
|: 8,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0050
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9,0226
En Düşük
8,9504
11:55459,52
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -2,11
|Açılış
|: 459,52
|
|Önceki Kapanış
|: 461,64
|
463,62
En Düşük
456,99
BIST En Aktif Hisseler11:53
|HURGZ
|2,20
|7.663.641
|% 10,00
|
|CRFSA
|23,98
|20.443.444
|% 10,00
|
|AKMGY
|70,40
|1.866.445
|% 10,00
|
|AYCES
|113,40
|1.518.674
|% 9,99
|
|PKENT
|979,00
|93.005
|% 9,99
|
|UTPYA
|10,80
|10.054.464
|% -10,00
|
|SONME
|16,74
|12.008.152
|% -10,00
|
|UFUK
|12,06
|257.409
|% -10,00
|
|SODSN
|18,20
|191.682
|% -9,99
|
|YONGA
|43,36
|1.871.461
|% -9,97
|
|SISE
|6,81
|544.870.086
|% 0,29
|
|KRDMD
|3,28
|520.328.370
|% -0,30
|
|ADESE
|2,37
|296.648.613
|% 2,60
|
|DOHOL
|2,36
|213.047.330
|% 2,16
|
|SKBNK
|1,57
|179.768.441
|% 1,95
|
|KRDMD
|3,28
|520.328.370
|% -0,30
|
|ADESE
|2,37
|296.648.613
|% 2,60
|
|SKBNK
|1,57
|179.768.441
|% 1,95
|
|DOHOL
|2,36
|213.047.330
|% 2,16
|
|SISE
|6,81
|544.870.086
|% 0,29
|
|11:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7060
|7,7106
|% 0,13
|
|Euro
|8,9861
|8,9923
|% 0,18
|
|Sterlin
|9,7788
|9,8278
|% 0,03
|
|Frank
|8,2971
|8,3471
|% -0,11
|
|Riyal
|2,0479
|2,0582
|% 0,00
|
|11:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.853
|1.854
|-10,14
|
|Altın Gr.
|459
|459
|-2,31
|
|Cumhuriyet
|3.050
|3.100
|-27,00
|
|Tam
|3.039
|3.114
|-31,16
|
|Yarım
|1.469
|1.507
|-15,08
|
|Çeyrek
|737
|753
|-7,54
|
|Gümüş.Ons
|22,03
|22,07
|-0,72
|
|Gümüş Gr.
|5,48
|5,49
|-0,16
|
|B. Petrol
|41,29
|41,29
|-0,48
|