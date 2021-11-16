***ETILR* *MMCAS* *YBTAS*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu
16.11.2021 16:31
***ETILR******MMCAS******YBTAS*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu )
Özet Bilgi DÖNÜŞÜM
İlgili Şirketler ETILR, MMCAS, YBTAS
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.
Borsa Kodu Sıra No Satışa Konu Pay Unvanı Grubu Yatırımcının Adı-Soyadı Unvanı Nominal Tutar (TL)* TAS İşlemi ** Satış Kısıtı ** Pay Satış Bilgi Formu ***
ETILR 1 ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. E MUSTAFA ÖKKEŞ ÜSTÜN 400.000,000
MMCAS 2 MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş. E ÖZGÜR GÖRKEM TUNCEL 1.500,000
YBTAS 3 YİBİTAŞ YOZGAT İŞÇİ BİRLİĞİ İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş. E HURŞUT TEKİN 1,120
YBTAS 4 YİBİTAŞ YOZGAT İŞÇİ BİRLİĞİ İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş. E HURŞUT TEKİN 7,560
(*) Nominal Tutar(TL): Bakiye alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak ise virgül (,) kullanılmaktadır. (**) İlgili veriler üye bildirimi doğrultusunda yayınlanmaktadır. Borsa tarafından satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemi olarak (TAS) yapılacağı duyurulduktan sonra TAS işlem tarihinde paylar borsada işlem gören tipe dönüştürülecek olup, aksi taktirde dönüşüm işlemi mevzuatta öngörülen sürede tamamlanacaktır. (***) Pay satış bilgi formu kapsamındaki payların Borsada satışa konu edilmesi halinde ilk satış işlemine, bu formun KAP'ta ilan edilmesini müteakip en erken üçüncü iş günü başlanabilmekte olup, dönüşüm işlemindeki sürelerde, pay satış bilgi formunun ilan tarihi dikkate alınır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978056
BIST
16:441.696
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 10,18
|Açılış
|: 1.683
|
|Önceki Kapanış
|: 1.686
|
1.701
En Düşük
1.683
16:4410,5921
En Yüksek
|Değişim
|: 2,67%
|| 0,2753
|Açılış
|: 10,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,6040
En Düşük
10,2960
16:4411,9750
En Yüksek
|Değişim
|: 2,52%
|| 0,2944
|Açılış
|: 11,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 11,6200
|
11,9910
En Düşük
11,6569
16:44631,62
En Yüksek
|Değişim
|: 2,92%
|| 17,90
|Açılış
|: 631,07
|
|Önceki Kapanış
|: 613,72
|
631,58
En Düşük
612,51
BIST En Aktif Hisseler16:42
|PRKAB
|40,70
|285.943.468
|% 10,00
|
|DOBUR
|149,60
|33.797.034
|% 10,00
|
|TETMT
|173,20
|2.661.874
|% 9,97
|
|BASGZ
|17,23
|350.375.046
|% 9,96
|
|MERCN
|12,48
|47.566.715
|% 9,96
|
|TACTR
|26,10
|586.417
|% -8,42
|
|IDEAS
|45,18
|77.351.760
|% -6,34
|
|DOGUB
|3,06
|1.108.159
|% -5,26
|
|ELITE
|18,74
|203.100.697
|% -4,97
|
|SUMAS
|89,35
|190.752
|% -4,95
|
|PETKM
|7,73
|2.684.756.177
|% -2,52
|
|GARAN
|11,95
|2.117.566.398
|% -0,99
|
|SISE
|10,30
|1.534.123.971
|% 3,41
|
|KRDMD
|7,66
|1.095.592.357
|% 2,00
|
|THYAO
|17,87
|886.943.244
|% 1,19
|
|PETKM
|7,73
|2.684.756.177
|% -2,52
|
|ADESE
|1,06
|286.912.058
|% 1,92
|
|YKBNK
|3,33
|856.534.028
|% -1,19
|
|EKGYO
|2,13
|455.482.103
|% 1,91
|
|ODAS
|1,57
|309.764.449
|% 1,29
|
|16:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|10,5729
|10,5819
|% 2,57
|
|Euro
|11,9552
|11,9665
|% 2,45
|
|Sterlin
|14,1550
|14,2260
|% 2,53
|
|Frank
|11,2785
|11,3465
|% 2,16
|
|Riyal
|2,8006
|2,8146
|% 2,13
|
|16:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.863
|1.863
|12,63
|
|Altın Gr.
|630
|630
|16,00
|
|Cumhuriyet
|4.154
|4.217
|84,00
|
|Tam
|4.149
|4.253
|100,36
|
|Yarım
|2.006
|2.058
|48,54
|
|Çeyrek
|1.006
|1.029
|24,28
|
|Gümüş.Ons
|25,10
|25,13
|0,30
|
|Gümüş Gr.
|8,48
|8,49
|0,26
|
|B. Petrol
|81,98
|81,98
|-0,45
|
Seans Raporu
16:42
daha fazla
-
16:54NIBAS
Yüzde 7.99 oranında artışla 7.16 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 159, 024 adet işlem
-
16:51TSPOR
Yüzde 7.99 oranında artışla 7.57 lira fiyatla işlem gören hissede 91, 018, 813 adet işlem
-
16:50XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 9, 53 artarak (% 0.52 ) 1, 853
-
16:50XU100
Endeks 1, 696 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 61 üstünde . İşlem hacmi 20, 320.00 milyon TL de
-
16:49CANTE
Yüzde 5.77 oranında artışla 12.09 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 588, 197 adet işlem