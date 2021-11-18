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***ETILR* *MMCAS* *YBTAS* *ORCAY* *VESTL* *PAGYO*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu

18.11.2021 16:34
***ETILR* *MMCAS* *YBTAS* *ORCAY* *VESTL* *PAGYO*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönü


***ETILR******MMCAS******YBTAS******ORCAY******VESTL******PAGYO*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu )

Özet Bilgi DÖNÜŞÜM
İlgili Şirketler ETILR, MMCAS, ORCAY, PAGYO, VESTL, YBTAS

Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.
Borsa Kodu Sıra No Satışa Konu Pay Unvanı Grubu Yatırımcının Adı-Soyadı Unvanı Nominal Tutar (TL)* TAS İşlemi ** Satış Kısıtı ** Pay Satış Bilgi Formu ***
ETILR 1 ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. E ÖZGÜR GÖRKEM TUNCEL 11.010,032
MMCAS 2 MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş. E ÖZGÜR GÖRKEM TUNCEL 125.400,000
ORCAY 3 ORÇAY ORTAKÖY ÇAY SANAYİ VE TİCARET A.Ş. E AHMET ERDOĞAN 500.000,000
ORCAY 4 ORÇAY ORTAKÖY ÇAY SANAYİ VE TİCARET A.Ş. E FATİH ERDOĞAN 500.000,000
ORCAY 5 ORÇAY ORTAKÖY ÇAY SANAYİ VE TİCARET A.Ş. E MEHMET ERDOĞAN 500.000,000
PAGYO 6 PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. E YALIKAVAK II GAYRİMENKUL YATIRIM VE GELİŞTİRME ANONİM ŞİRKETİ 5.000.000,000
VESTL 7 VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. E DOĞAN YILDIRIM 33,570
YBTAS 8 YİBİTAŞ YOZGAT İŞÇİ BİRLİĞİ İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş. E TURAN CANAYAKIN 1,680
YBTAS 9 YİBİTAŞ YOZGAT İŞÇİ BİRLİĞİ İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş. E TURAN CANAYAKIN 2,800

(*) Nominal Tutar(TL): Bakiye alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak ise virgül (,) kullanılmaktadır. (**) İlgili veriler üye bildirimi doğrultusunda yayınlanmaktadır. Borsa tarafından satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemi olarak (TAS) yapılacağı duyurulduktan sonra TAS işlem tarihinde paylar borsada işlem gören tipe dönüştürülecek olup, aksi taktirde dönüşüm işlemi mevzuatta öngörülen sürede tamamlanacaktır. (***) Pay satış bilgi formu kapsamındaki payların Borsada satışa konu edilmesi halinde ilk satış işlemine, bu formun KAP'ta ilan edilmesini müteakip en erken üçüncü iş günü başlanabilmekte olup, dönüşüm işlemindeki sürelerde, pay satış bilgi formunun ilan tarihi dikkate alınır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978498


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