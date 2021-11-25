***ETILR* *PIT*** PİRAMİT MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ETILR******PIT*** PİRAMİT MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [ETILR]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarMehmet Hilmi Soylu ve İzzettin Kaplan tarafından 11.11.2021 - 24.11.2021 tarihleri arasından Etiler Gıda ve Ticari Yatırımlar Sanayi ve Ticaret A.Ş payları için gerçekleştirmiş olduğu gönüllü pay alım teklifi işlemleri sonucunda Mehmet Hilmi Soylu ve İzzettin Kaplan 13 yatırımcıdan 633.144 TL nominal değerli pay alarak Mehmet Hilmi Soylu için %27.12, İzzettin Kaplan için ise %14.36 hissedarlık oranına ulaşmıştır. Pay alım teklifi süreci sonunda Etiler Gıda ve Ticari Yatırımlar Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin yönetiminin kontrolünde herhangi bir değişiklik olmamıştır, ortaklık yapısına ilişkin bilgiler Ek'te bilgilerinize sunulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979641BIST