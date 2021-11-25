***ETILR* *PIT*** PİRAMİT MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
25.11.2021 17:27
***ETILR******PIT*** PİRAMİT MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Mehmet Hilmi Soylu ve İzzettin Kaplan tarafından 11.11.2021 - 24.11.2021 tarihleri arasından Etiler Gıda ve Ticari Yatırımlar Sanayi ve Ticaret A.Ş payları için gerçekleştirmiş olduğu gönüllü pay alım teklifi işlemleri sonucunda Mehmet Hilmi Soylu ve İzzettin Kaplan 13 yatırımcıdan 633.144 TL nominal değerli pay alarak Mehmet Hilmi Soylu için %27.12, İzzettin Kaplan için ise %14.36 hissedarlık oranına ulaşmıştır. Pay alım teklifi süreci sonunda Etiler Gıda ve Ticari Yatırımlar Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin yönetiminin kontrolünde herhangi bir değişiklik olmamıştır, ortaklık yapısına ilişkin bilgiler Ek'te bilgilerinize sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979641
BIST
17:421.814
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 1,21
|Açılış
|: 1.816
|
|Önceki Kapanış
|: 1.812
|
1.834
En Düşük
1.806
17:4211,9795
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 0,0919
|Açılış
|: 11,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 12,0000
|
12,2212
En Düşük
11,8488
17:4213,4544
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 0,1247
|Açılış
|: 13,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 13,4500
|
13,7288
En Düşük
13,2452
17:42689,74
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 6,21
|Açılış
|: 689,74
|
|Önceki Kapanış
|: 683,53
|
704,56
En Düşük
680,76
BIST En Aktif Hisseler17:42
|KUTPO
|115,50
|181.013.105
|% 10,00
|
|TRILC
|11,88
|248.538.519
|% 10,00
|
|YEOTK
|55,55
|82.525.498
|% 10,00
|
|TUCLK
|17,60
|17.330.289
|% 10,00
|
|UZERB
|33,88
|317.896
|% 10,00
|
|IDEAS
|37,26
|31.233.604
|% -10,00
|
|KENT
|184,80
|2.395.420
|% -9,99
|
|KZBGY
|30,40
|20.250.533
|% -9,95
|
|AKFGY
|5,10
|22.175.603
|% -8,60
|
|DITAS
|25,48
|118.269.787
|% -7,14
|
|SASA
|39,18
|2.565.929.722
|% 1,93
|
|PETKM
|7,64
|2.007.333.774
|% -3,78
|
|ASELS
|21,20
|1.793.655.913
|% 0,95
|
|GARAN
|11,75
|1.752.681.895
|% -0,68
|
|KRDMD
|8,74
|1.419.807.679
|% -0,46
|
|YKBNK
|3,36
|962.827.477
|% -3,17
|
|PETKM
|7,64
|2.007.333.774
|% -3,78
|
|VAKBN
|4,04
|862.050.804
|% 1,51
|
|KRDMD
|8,74
|1.419.807.679
|% -0,46
|
|TSPOR
|8,08
|1.265.302.685
|% -1,70
|
|17:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|11,9572
|11,9795
|% 0,77
|
|Euro
|13,4228
|13,4544
|% 0,94
|
|Sterlin
|15,8958
|15,9755
|% 0,61
|
|Frank
|12,7605
|12,8373
|% 0,64
|
|Riyal
|3,1830
|3,1990
|% 0,75
|
|17:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.790
|1.791
|2,08
|
|Altın Gr.
|689
|689
|5,81
|
|Cumhuriyet
|4.551
|4.620
|10,00
|
|Tam
|4.529
|4.648
|0,94
|
|Yarım
|2.189
|2.248
|0,45
|
|Çeyrek
|1.098
|1.124
|0,23
|
|Gümüş.Ons
|23,62
|23,64
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|9,09
|9,10
|0,10
|
|B. Petrol
|82,20
|82,20
|-0,05
|
Seans Raporu
17:42
daha fazla
-
17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -5, 12 kaybederek (% -0.26 ) 1, 966
-
17:56XU100
Endeks 1, 813 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 02 üstünde . İşlem hacmi 29, 575.00 milyon TL de
-
17:56AVHOL
Yüzde 4.32 oranında artışla 6.28 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 419, 667 adet işlem
-
17:55HALKB
Yüzde 6.07 oranında artışla 5.24 lira fiyatla işlem gören hissede 157, 342, 960 adet işlem
-
17:54SANFM
Yüzde 9.15 oranında artışla 35.78 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 288, 632 adet işlem