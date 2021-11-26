***ETILR* *PIT*** PİRAMİT MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
26.11.2021 14:44
***ETILR******PIT*** PİRAMİT MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler [ETILR]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
25.11.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
25.11.2021 tarihinde yapılan KAP açıklamasında Mehmet Hilmi Soylu ve İzzettin Kaplan tarafından yapılan gönüllü pay alım sayısı sehven 633.144 TL nominal değerli pay adedi olarak yazılmıştır, düzeltilmiş lot miktarı aşağıdaki gibidir.
Mehmet Hilmi Soylu ve İzzettin Kaplan tarafından 11.11.2021 - 24.11.2021 tarihleri arasından Etiler Gıda ve Ticari Yatırımlar Sanayi ve Ticaret A.Ş payları için gerçekleştirmiş olduğu gönüllü pay alım teklifi işlemleri sonucunda Mehmet Hilmi Soylu ve İzzettin Kaplan 13 yatırımcıdan 633.114 TL nominal değerli pay alarak Mehmet Hilmi Soylu için %27.12, İzzettin Kaplan için ise %14.36 hissedarlık oranına ulaşmıştır. Pay alım teklifi süreci sonunda Etiler Gıda ve Ticari Yatırımlar Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin yönetiminin kontrolünde herhangi bir değişiklik olmamıştır, ortaklık yapısına ilişkin bilgiler Ek'te bilgilerinize sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979789
BIST
14:341.784
En Yüksek
|Değişim
|: -1,95%
|| -35,40
|Açılış
|: 1.811
|
|Önceki Kapanış
|: 1.819
|
1.811
En Düşük
1.781
14:3412,0954
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 0,0956
|Açılış
|: 12,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 11,9500
|
12,2735
En Düşük
11,9402
14:3413,6611
En Yüksek
|Değişim
|: 1,44%
|| 0,1937
|Açılış
|: 13,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 13,4000
|
13,7817
En Düşük
13,3965
14:34706,25
En Yüksek
|Değişim
|: 2,31%
|| 15,95
|Açılış
|: 706,25
|
|Önceki Kapanış
|: 690,30
|
709,62
En Düşük
687,28
BIST En Aktif Hisseler14:32
|BALAT
|9,68
|1.631.119
|% 10,00
|
|RALYH
|17,83
|27.027.119
|% 9,99
|
|YEOTK
|61,10
|134.270.511
|% 9,99
|
|PENTA
|301,80
|22.193.656
|% 9,99
|
|DOBUR
|290,90
|29.685.763
|% 9,98
|
|IDEAS
|33,54
|46.812.483
|% -9,98
|
|PGSUS
|88,40
|456.098.030
|% -9,70
|
|THYAO
|17,08
|2.193.094.031
|% -9,05
|
|DURDO
|21,14
|62.736.502
|% -8,72
|
|TAVHL
|27,28
|287.985.602
|% -7,53
|
|THYAO
|17,08
|2.193.094.031
|% -9,05
|
|SASA
|40,66
|1.105.856.227
|% 3,88
|
|GARAN
|11,53
|985.174.885
|% -1,79
|
|YKBNK
|3,20
|871.982.594
|% -3,90
|
|HALKB
|5,37
|780.618.956
|% 2,29
|
|YKBNK
|3,20
|871.982.594
|% -3,90
|
|HALKB
|5,37
|780.618.956
|% 2,29
|
|EKGYO
|2,16
|313.791.179
|% -2,26
|
|THYAO
|17,08
|2.193.094.031
|% -9,05
|
|MOBTL
|1,75
|167.784.001
|% 4,79
|
|14:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|12,0892
|12,0968
|% 0,81
|
|Euro
|13,6477
|13,6585
|% 1,42
|
|Sterlin
|16,0875
|16,1682
|% 0,93
|
|Frank
|13,0266
|13,1051
|% 2,01
|
|Riyal
|3,2157
|3,2318
|% 0,84
|
|14:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.812
|1.813
|23,72
|
|Altın Gr.
|705
|705
|14,95
|
|Cumhuriyet
|4.643
|4.713
|93,00
|
|Tam
|4.616
|4.738
|89,49
|
|Yarım
|2.231
|2.292
|43,29
|
|Çeyrek
|1.119
|1.146
|21,64
|
|Gümüş.Ons
|23,58
|23,61
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|9,18
|9,19
|0,08
|
|B. Petrol
|77,54
|77,54
|-4,68
|
Seans Raporu
14:32
daha fazla
-
14:47XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -33, 97 kaybederek (% -2.10 ) 1, 582
-
14:47
Tavandan işlem gören hisse senedleri : PRKAB, TRILC, RAYSG, PENTA, YONGA, OZBAL, DOBUR, MIATK, BALAT, RALYH
-
14:47
OYYAT, BRKSN, ANGEN değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
14:47
SAFKR, TETMT, GLYHO değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
14:47
Bu seansda işlem gören 265 hisse senedinden 108 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 148 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 9 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem