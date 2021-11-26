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***ETILR* *PIT*** PİRAMİT MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

26.11.2021 14:44
***ETILR* *PIT*** PİRAMİT MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***ETILR******PIT*** PİRAMİT MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler [ETILR]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
25.11.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

25.11.2021 tarihinde yapılan KAP açıklamasında Mehmet Hilmi Soylu ve İzzettin Kaplan tarafından yapılan gönüllü pay alım sayısı sehven 633.144 TL nominal değerli pay adedi olarak yazılmıştır, düzeltilmiş lot miktarı aşağıdaki gibidir.
Mehmet Hilmi Soylu ve İzzettin Kaplan tarafından 11.11.2021 - 24.11.2021 tarihleri arasından Etiler Gıda ve Ticari Yatırımlar Sanayi ve Ticaret A.Ş payları için gerçekleştirmiş olduğu gönüllü pay alım teklifi işlemleri sonucunda Mehmet Hilmi Soylu ve İzzettin Kaplan 13 yatırımcıdan 633.114 TL nominal değerli pay alarak Mehmet Hilmi Soylu için %27.12, İzzettin Kaplan için ise %14.36 hissedarlık oranına ulaşmıştır. Pay alım teklifi süreci sonunda Etiler Gıda ve Ticari Yatırımlar Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin yönetiminin kontrolünde herhangi bir değişiklik olmamıştır, ortaklık yapısına ilişkin bilgiler Ek'te bilgilerinize sunulmuştur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979789


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Altın Gr. 705 705 14,95  
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Tam 4.616 4.738 89,49  
Yarım 2.231 2.292 43,29  
Çeyrek 1.119 1.146 21,64  
Gümüş.Ons 23,58 23,61 0,00  
Gümüş Gr. 9,18 9,19 0,08  
B. Petrol 77,54 77,54 -4,68  
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