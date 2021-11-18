***ETILR* *PIT*** PİRAMİT MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Pay Alım Teklifi Yoluyla Pay Toplanmasına İlişkin Bildirim
18.11.2021 17:18
***ETILR******PIT*** PİRAMİT MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Pay Alım Teklifi Yoluyla Pay Toplanmasına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Pay Alım Teklifi Yoluyla Pay Toplanmasına İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler ETILR
İşlem Türü Gönüllü Pay Alım Teklifi
Pay Alım Teklifine Konu Hedef Ortaklığın Unvanı ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Pay Alım Teklifinde Bulunan Gerçek/Tüzel Kişi Mehmet Hilmi Soylu, İzzettin Kaplan
Pay Alım Teklifine Aracılık Edecek Yatırım Kuruluşu PİRAMİT MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Pay Alım Teklifinde Kullanılacak Hesap 11164
Pay Alım Teklifi Bedellerinin Ödenme Zamanı Payların teslim / virmanlanma tarihini takip eden 1. iş günü
Para Birimi TRY
Pay Alım Teklifi Başlangıç Tarihi 11.11.2021
Pay Alım Teklifi Başlangıç Saati 09:00
Pay Alım Teklifi Bitiş Tarihi 24.11.2021
Pay Alım Teklifi Bitiş Saati 17:00
Pay Alım Teklifine Konu Pay Bilgileri
Pay Grup Bilgileri Nevi İmtiyazlı Olup Olmadığı İmtiyaza İlişkin Bilgi Pay Alım Teklifi Fiyatı
B Grubu, ETILR, TREEIBG00017 Hamiline Değil - 5,33
Günlük Pay Alım Bilgileri
Pay Grup Bilgileri Tarih Borsa‘dan Alınan Pay Adedi Borsa‘dan Alınan Pay Tutarı Borsa Dışından Alınan Pay Adedi Borsa Dışından Alınan Pay Tutarı Pay Alım Teklifine Karşılık Veren Pay Sahibi Sayısı
B Grubu, ETILR, TREEIBG00017 11.11.2021 0 0 0 0 0
B Grubu, ETILR, TREEIBG00017 12.11.2021 0 0 15.000 79.950 1
B Grubu, ETILR, TREEIBG00017 15.11.2021 0 0 2.500 13.325 2
B Grubu, ETILR, TREEIBG00017 16.11.2021 0 0 63.500 338.455 2
B Grubu, ETILR, TREEIBG00017 17.11.2021 0 0 75.270 401.189,1 4
B Grubu, ETILR, TREEIBG00017 18.11.2021 0 0 0 0 0
Ek Açıklamalar
Etiler Gıda ve Ticari Yatırımlar Sanayi ve Ticaret A.Ş. paylarının gönüllü pay alım teklifi yoluyla Mehmet Hilmi Soylu ve İzzettin Kaplan tarafından devralınmasına ilişkin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 04.11.2021 tarihli ve E-29833736-105.01.01.01-12698 sayılı yazısı ile Pay Alım Teklifi Bilgi Formu onaylandı. Gönüllü pay alım teklifi 10 iş günü boyunca sürecek, 11 Kasım 2021'de başlayıp, 24 Kasım 2021 günü sona erecektir. Pay alım teklifi fiyatı 1 TL nominal bedelli paylar için 5,33 TL'dir.
Bu çerçevede Mehmet Hilmi Soylu ve İzzettin Kaplan tarafından Piramit Menkul Kıymetler A.Ş. aracılığı ile gönüllü pay alım teklifi yapılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978506
BIST