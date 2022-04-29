***ETILR* *RNPOL* *TOASO* *PSGYO* *KOZAA* *SRVGY* *YBTAS* *CIMSA* *YKBNK* *YEOTK* *KZBGY* *KUYAS* *KCHOL* *PRKAB* *TSKB* *SELVA* *BASGZ* *ISGYO* *HEKTS*
29.04.2022 18:06
***ETILR******RNPOL******TOASO******PSGYO******KOZAA******SRVGY******YBTAS******CIMSA******YKBNK******YEOTK******KZBGY******KUYAS******KCHOL******PRKAB******TSKB******SELVA******BASGZ******ISGYO******HEKTS******AYGAZ******SNGYO******AKBNK******NTHOL******VAKFN******BEYAZ******SASA******SAMAT******TUPRS******SODSN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu )
Özet Bilgi DÖNÜŞÜM
İlgili Şirketler AKBNK, AYGAZ, BASGZ, BEYAZ, CIMSA, ETILR, HEKTS, ISGYO, KCHOL, KOZAA, KUYAS, KZBGY, NTHOL, PRKAB, PSGYO, RNPOL, SAMAT, SASA, SELVA, SNGYO, SODSN, SRVGY, TOASO, TSKB, TUPRS, VAKFN, YBTAS, YEOTK, YKBNK
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.
Borsa Kodu Sıra No Satışa Konu Pay Unvanı Grubu Yatırımcının Adı-Soyadı Unvanı Nominal Tutar (TL)* TAS İşlemi ** Satış Kısıtı ** Pay Satış Bilgi Formu ***
AKBNK 1 AKBANK T.A.Ş. E FARUK HACIHALİLOĞLU 73.376,000
AKBNK 2 AKBANK T.A.Ş. E FARUK HACIHALİLOĞLU 126.624,000
AYGAZ 3 AYGAZ A.Ş. E EŞREF SELÇUK ERDEMİRCİ 27,297
BASGZ 4 BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. E İLHAN KÜÇÜK 3.150,000
BASGZ 5 BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. E İLHAN KÜÇÜK 54.350,000
BASGZ 6 BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. E ŞEMSETTİN GÜNALTAY ERİKEL 1.824.294,000
BEYAZ 7 BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş. E ÖZLEM ERKAN 1,000
CIMSA 8 ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. E VİCDAN HACIHALİLOĞLU 61.087,000
CIMSA 9 ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. E VİCDAN HACIHALİLOĞLU 73.913,000
ETILR 10 ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. E ŞEMSETTİN GÜNALTAY ERİKEL 999,000
HEKTS 11 HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. E FARUK HACIHALİLOĞLU 2.247,000
HEKTS 12 HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. E FARUK HACIHALİLOĞLU 97.753,000
ISGYO 13 İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. E ALARA TEOMAN 17.226,000
ISGYO 14 İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. E ALARA TEOMAN 24.900,000
ISGYO 15 İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. E ALARA TEOMAN 31.814,000
ISGYO 16 İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. E ALARA TEOMAN 144.286,000
ISGYO 17 İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. E ALARA TEOMAN 174.619,000
ISGYO 18 İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. E ALARA TEOMAN 224.500,000
ISGYO 19 İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. E ALARA TEOMAN 260.525,000
ISGYO 20 İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. E ALARA TEOMAN 500.000,000
ISGYO 21 İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. E ALARA TEOMAN 520.000,000
ISGYO 22 İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. E ALARA TEOMAN 860.621,000
ISGYO 23 İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. E ÖZLEM ERKAN 70.000,000
ISGYO 24 İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. E ÖZLEM ERKAN 110.000,000
ISGYO 25 İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. E ÖZLEM ERKAN 120.000,000
KCHOL 26 KOÇ HOLDİNG A.Ş. E FARUK HACIHALİLOĞLU 50.000,000
KOZAA 27 KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş. E FEHMİ HACIHALİLOĞLU 33.600,000
KOZAA 28 KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş. E FEHMİ HACIHALİLOĞLU 156.400,000
KUYAS 29 KUYAŞ YATIRIM A.Ş. E FEHMİ HACIHALİLOĞLU 104.584,000
KUYAS 30 KUYAŞ YATIRIM A.Ş. E FEHMİ HACIHALİLOĞLU 165.000,000
KUYAS 31 KUYAŞ YATIRIM A.Ş. E LEVENT SAROĞLU 93.855,000
KUYAS 32 KUYAŞ YATIRIM A.Ş. E LEVENT SAROĞLU 226.495,000
KUYAS 33 KUYAŞ YATIRIM A.Ş. E VİCDAN HACIHALİLOĞLU 100.000,000
KZBGY 34 KIZILBÜK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. E BİLAL TUĞRUL 88.300,000
KZBGY 35 KIZILBÜK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. E YUNUS TUĞRUL 115.000,000
KZBGY 36 KIZILBÜK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. E ÖZLEM ERKAN 39.348,000
NTHOL 37 NET HOLDİNG A.Ş. E ALARA TEOMAN 182,000
NTHOL 38 NET HOLDİNG A.Ş. E ALARA TEOMAN 63.592,000
PRKAB 39 TÜRK PRYSMIAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş. E SİNAN YURTBAY 171.962,000
PSGYO 40 PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. E BÜLENT ÇEVİK 9.472,000
PSGYO 41 PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. E FEHMİ HACIHALİLOĞLU 65.000,000
PSGYO 42 PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. E VİCDAN HACIHALİLOĞLU 200.000,000
RNPOL 43 RAİNBOW POLİKARBONAT SANAYİ TİCARET A.Ş. E ŞEMSETTİN GÜNALTAY ERİKEL 50,000
SAMAT 44 SARAY MATBAACILIK KAĞITÇILIK KIRTASİYECİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. E ALARA TEOMAN 100.000,000
SASA 45 SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş. E FARUK HACIHALİLOĞLU 290.461,500
SASA 46 SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş. E FARUK HACIHALİLOĞLU 459.538,500
SASA 47 SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş. E FEHMİ HACIHALİLOĞLU 4.404,500
SASA 48 SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş. E FEHMİ HACIHALİLOĞLU 80.595,500
SASA 49 SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş. E METİN ALTAŞ 3.552,000
SASA 50 SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş. E VELİ AZİZ GÜLER 52.518,000
SASA 51 SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş. E VİCDAN HACIHALİLOĞLU 83.849,000
SASA 52 SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş. E VİCDAN HACIHALİLOĞLU 90.151,000
SELVA 53 SELVA GIDA SANAYİ A.Ş E ALARA TEOMAN 7.000,000
SELVA 54 SELVA GIDA SANAYİ A.Ş E ALARA TEOMAN 40.000,000
SELVA 55 SELVA GIDA SANAYİ A.Ş E ALARA TEOMAN 77.500,000
SELVA 56 SELVA GIDA SANAYİ A.Ş E ALARA TEOMAN 544.758,000
SELVA 57 SELVA GIDA SANAYİ A.Ş E ÖZLEM ERKAN 217.500,000
SELVA 58 SELVA GIDA SANAYİ A.Ş E ÖZLEM ERKAN 483.753,000
SNGYO 59 SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. E ALARA TEOMAN 1,000
SNGYO 60 SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. E ALARA TEOMAN 3.607,000
SNGYO 61 SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. E ALARA TEOMAN 21.392,000
SNGYO 62 SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. E ALARA TEOMAN 275.000,000
SNGYO 63 SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. E ALARA TEOMAN 287.926,000
SNGYO 64 SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. E ALARA TEOMAN 390.000,000
SNGYO 65 SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. E ALARA TEOMAN 853.000,000
SNGYO 66 SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. E FERHAT AYERDEM 140.000,000
SNGYO 67 SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. E KAAN YILDIZ 991.469,000
SNGYO 68 SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. E KAAN YILDIZ 1.308.531,000
SNGYO 69 SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. E METİN ALTAŞ 8.000,000
SNGYO 70 SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. E MURAT TOPUZOĞLU 1.150.000,000
SNGYO 71 SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. E SAVAŞ AYDIN 782.505,000
SNGYO 72 SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. E SAVAŞ AYDIN 1.717.495,000
SNGYO 73 SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. E YUNUS TUĞRUL 9.300,000
SNGYO 74 SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. E YUNUS TUĞRUL 150.000,000
SNGYO 75 SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. E YUNUS TUĞRUL 586.100,000
SNGYO 76 SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. E ÖZLEM ERKAN 236.709,040
SNGYO 77 SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. E ÖZLEM ERKAN 1.676.700,000
SNGYO 78 SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. E ÖZLEM ERKAN 1.844.713,000
SNGYO 79 SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. E ÖZLEM ERKAN 2.183.828,960
SNGYO 80 SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. E ÖZLEM ERKAN 2.500.000,000
SODSN 81 SODAŞ SODYUM SANAYİ A.Ş. E SÜLEYMAN KOZAN 7.505,000
SRVGY 82 SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. E BİLAL TUĞRUL 445,000
SRVGY 83 SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. E BİLAL TUĞRUL 4.793,000
SRVGY 84 SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. E BİLAL TUĞRUL 9.225,000
SRVGY 85 SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. E FARUK HACIHALİLOĞLU 1.484,000
SRVGY 86 SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. E FARUK HACIHALİLOĞLU 33.516,000
SRVGY 87 SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. E FEHMİ HACIHALİLOĞLU 8.025,000
SRVGY 88 SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. E LEVENT SAROĞLU 24.250,000
SRVGY 89 SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. E MERTCAN EROL 44.261,000
SRVGY 90 SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. E SONER SİNOP 13.115,000
SRVGY 91 SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. E YUNUS TUĞRUL 12.000,000
SRVGY 92 SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. E YUNUS TUĞRUL 16.121,000
TOASO 93 TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. E FARUK HACIHALİLOĞLU 25.000,000
TOASO 94 TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. E YUNUS TUĞRUL 10.000,000
TSKB 95 TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. E BİLAL TUĞRUL 150.000,000
TSKB 96 TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. E FARUK HACIHALİLOĞLU 456.960,000
TSKB 97 TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. E FARUK HACIHALİLOĞLU 743.040,000
TSKB 98 TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. E HALUK BAHADIR 5.000.000,000
TSKB 99 TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. E METİN ALTAŞ 188.000,000
TUPRS 100 TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. E AYTEN ÇELİK 4,690
VAKFN 101 VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. E LEVENT SAROĞLU 130.000,000
VAKFN 102 VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. E VİCDAN HACIHALİLOĞLU 325.000,000
YBTAS 103 YİBİTAŞ YOZGAT İŞÇİ BİRLİĞİ İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş. E İBRAHİM BOLATER 0,840
YBTAS 104 YİBİTAŞ YOZGAT İŞÇİ BİRLİĞİ İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş. E İBRAHİM BOLATER 1,400
YEOTK 105 YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş. E FEHMİ HACIHALİLOĞLU 6.500,000
YEOTK 106 YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş. E VİCDAN HACIHALİLOĞLU 10.000,000
YKBNK 107 YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. E FARUK HACIHALİLOĞLU 400.000,000
YKBNK 108 YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. E METİN ALTAŞ 8.000,000
(*) Nominal Tutar(TL): Bakiye alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak ise virgül (,) kullanılmaktadır. (**) İlgili veriler üye bildirimi doğrultusunda yayınlanmaktadır. Borsa tarafından satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemi olarak (TAS) yapılacağı duyurulduktan sonra TAS işlem tarihinde paylar borsada işlem gören tipe dönüştürülecek olup, aksi taktirde dönüşüm işlemi mevzuatta öngörülen sürede tamamlanacaktır. (***) Pay satış bilgi formu kapsamındaki payların Borsada satışa konu edilmesi halinde ilk satış işlemine, bu formun KAP'ta ilan edilmesini müteakip en erken üçüncü iş günü başlanabilmekte olup, dönüşüm işlemindeki sürelerde, pay satış bilgi formunun ilan tarihi dikkate alınır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025740
BIST