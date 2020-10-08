***ETILR* *SAMAT* *PSDTC* *SAYAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
08.10.2020 09:01
***ETILR******SAMAT******PSDTC******SAYAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
İlgili Şirketler [ETILR, PSDTC, SAMAT, SAYAS]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılıyor olması ilgili kişilerin, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki diğer açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879608
BIST
11:491.147
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -5,14
|Açılış
|: 1.157
|
|Önceki Kapanış
|: 1.152
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1.159
En Düşük
1.145
11:497,9403
En Yüksek
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483,09
En Düşük
477,18
BIST En Aktif Hisseler11:47
|VANGD
|11,11
|2.365.375
|% 10,00
|
|PRZMA
|6,05
|18.199.327
|% 10,00
|
|IDGYO
|8,03
|1.771.673
|% 10,00
|
|BASCM
|9,68
|290.061
|% 10,00
|
|DENGE
|5,61
|1.339.264
|% 10,00
|
|TKURU
|550,20
|421.453
|% -10,00
|
|DIRIT
|2,52
|283.427
|% -10,00
|
|KSTUR
|143,40
|296.408
|% -9,98
|
|ROYAL
|3,51
|403.678
|% -9,77
|
|CRFSA
|24,10
|24.456.419
|% -9,06
|
|SISE
|6,75
|701.679.453
|% 0,90
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|ASELS
|18,09
|526.172.615
|% -2,53
|
|TKNSA
|9,26
|365.876.329
|% -4,93
|
|GARAN
|6,97
|358.731.481
|% -0,57
|
|ODAS
|3,21
|290.720.991
|% -0,62
|
|YGYO
|1,15
|122.727.941
|% 4,55
|
|SISE
|6,75
|701.679.453
|% 0,90
|
|ODAS
|3,21
|290.720.991
|% -0,62
|
|SKBNK
|1,68
|137.574.387
|% 0,00
|
|YYAPI
|1,29
|91.124.168
|% 3,20
|
|11:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9306
|7,9376
|% 0,71
|
|Euro
|9,3347
|9,3486
|% 0,78
|
|Sterlin
|10,2543
|10,3057
|% 0,97
|
|Frank
|8,6111
|8,6629
|% 0,58
|
|Riyal
|2,1089
|2,1195
|% 0,64
|
|11:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.892
|1.892
|4,98
|
|Altın Gr.
|483
|483
|4,28
|
|Cumhuriyet
|3.154
|3.202
|-10,00
|
|Tam
|3.142
|3.220
|-5,61
|
|Yarım
|1.519
|1.558
|-2,71
|
|Çeyrek
|762
|779
|-1,36
|
|Gümüş.Ons
|23,98
|24,02
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|6,12
|6,13
|0,09
|
|B. Petrol
|42,46
|42,46
|0,47
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