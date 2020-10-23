***ETILR* *STK* *TRMNK*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin









***ETILR******STK******TRMNK*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim )İlgili Şirketler [ETILR]İlgili Fonlar []TürkçeHalka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)AçıklamalarETİLER GIDA TİCARİ YATIRIMLAR SAN.VE TİC.A.Ş.'NİN BİRİNCİL PİYASADA SATIŞA SUNULAN PAYLARI SATIN ALAN İLİŞKİLİ TARAFLAR İLE SÖZ KONUSU PAYLARIN %5'İNDEN FAZLASINI ALAN GERÇEK/TÜZEL KİŞİLER: Etiler Gıda Ticari Yatırımlar San.ve Tic.A.Ş. nin 12.352.370 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakit karşılığı (bedelli) olmak üzere 27.647.630 TL artırılarak 40.000.000 TL'ye çıkarılmasında y eni pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan ve Borsa İstanbul A.Ş. Birincil piyasasında küsürat harici satışa sunulan (B) grubu toplam 102.260 TL nominal değerli paylardan ortaklığın kurulun ilgili düzenlemelerinde tanımlanan ilişkili taraflarından satın alan kişi ve kurum bulunmamakta olup,satışa sunulan payların %5'inden fazlasını alan gerçek/tüzel kişiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.Bildirim İçeriğiSatışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel KişilerSatışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel KişilerAdı veya Unvanı Satın Alınan Nominal Tutar (TL) Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının Nominal Tutarına Oranı (%) Faaliyet Konusu Faaliyet Gösterdiği Ülke Sermaye Piyasası Aracının Alım AmacıBÜLENT AYAZ 71,666 % 70,08 Gerçek Kişi Türkiye Kendi nam ve hesabınaEYÜP SERDAR ERÇELİK 5.593 % 5,47 Gerçek Kişi Türkiye Kendi nam ve hesabınaSEYFETTİN ÖNER 25.000 % 24,45 Gerçek Kişi Türkiye Kendi nam ve hesabınahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/883271BIST