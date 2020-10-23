Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***ETILR* *STK* *TRMNK*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin

23.10.2020 14:40
GÜNCEL HABERLER



***ETILR******STK******TRMNK*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim )

İlgili Şirketler [ETILR]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Açıklamalar

ETİLER GIDA TİCARİ YATIRIMLAR SAN.VE TİC.A.Ş.'NİN BİRİNCİL PİYASADA SATIŞA SUNULAN PAYLARI SATIN ALAN İLİŞKİLİ TARAFLAR İLE SÖZ KONUSU PAYLARIN %5'İNDEN FAZLASINI ALAN GERÇEK/TÜZEL KİŞİLER: Etiler Gıda Ticari Yatırımlar San.ve Tic.A.Ş. nin 12.352.370 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakit karşılığı (bedelli) olmak üzere 27.647.630 TL artırılarak 40.000.000 TL'ye çıkarılmasında y eni pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan ve Borsa İstanbul A.Ş. Birincil piyasasında küsürat harici satışa sunulan (B) grubu toplam 102.260 TL  nominal değerli paylardan ortaklığın kurulun ilgili düzenlemelerinde tanımlanan ilişkili taraflarından satın alan kişi ve kurum bulunmamakta olup,satışa sunulan payların %5'inden fazlasını alan gerçek/tüzel kişiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.  

Bildirim İçeriği

Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel Kişiler

Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel Kişiler
Adı veya Unvanı Satın Alınan Nominal Tutar (TL) Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının Nominal Tutarına Oranı (%) Faaliyet Konusu Faaliyet Gösterdiği Ülke Sermaye Piyasası Aracının Alım Amacı
BÜLENT AYAZ 71,666 % 70,08 Gerçek Kişi Türkiye Kendi nam ve hesabına
EYÜP SERDAR ERÇELİK 5.593 % 5,47 Gerçek Kişi Türkiye Kendi nam ve hesabına
SEYFETTİN ÖNER 25.000 % 24,45 Gerçek Kişi Türkiye Kendi nam ve hesabına




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/883271


BIST




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:001.191
Değişim :  -0,62% |  -7,44
Açılış :  1.200  
Önceki Kapanış :  1.198  
En Yüksek
1.205 En Düşük
1.179
BIST En Aktif Hisseler18:00
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
PINSU 9,24 211.026.426 % 10,00  
SANFM 12,10 13.659.930 % 10,00  
KONYA 832,40 225.662.270 % 9,99  
KARTN 1.238,20 37.902.540 % 9,99  
EMKEL 4,63 37.524.624 % 9,98  
daha fazla
18:00 Alış Satış %  
Dolar 7,9647 7,9683 % 0,38  
Euro 9,4303 9,4368 % 0,48  
Sterlin 10,3563 10,4083 % 0,00  
Frank 8,7539 8,8067 % 0,44  
Riyal 2,1175 2,1282 % 0,34  
daha fazla
18:00 Alış Satış %  
Altın Ons 1.901 1.901 -3,17  
Altın Gr. 485 485 -0,55  
Cumhuriyet 3.221 3.270 14,00  
Tam 3.208 3.287 23,47  
Yarım 1.550 1.590 11,35  
Çeyrek 778 795 5,68  
Gümüş.Ons 24,58 24,62 -0,11  
Gümüş Gr. 6,27 6,28 -0,03  
B. Petrol 42,26 42,26 -0,20  
Seans Raporu 18:00
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru