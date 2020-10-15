***ETILR* *STK* *TRMNK*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
15.10.2020 14:23
***ETILR******STK******TRMNK*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler [ETILR]
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye artırımına aracılık ettiğimiz ETİLER GIDA A.Ş.'nin 15 – 16 Ekim 2020 tarihlerinde 2 işgünü süre ile Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasada satışa sunulan ve rüçhan haklarının kullanılmasının ardından kalan 102.260,95 TL nominal değerli payın tamamının satışı bugün itibariyle tamamlanmıştır.
Bilgilerinize sunarız.
Saygılarımızla.
TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/881929
BIST
14:491.183
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -5,90
|Açılış
|: 1.188
|
|Önceki Kapanış
|: 1.189
|
1.192
En Düşük
1.181
14:497,9372
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0266
|Açılış
|: 7,9360
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9250
|
7,9497
En Düşük
7,9004
14:499,2991
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0073
|Açılış
|: 9,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3050
|
9,3384
En Düşük
9,2808
14:49483,04
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,62
|Açılış
|: 483,04
|
|Önceki Kapanış
|: 483,65
|
484,87
En Düşük
481,18
BIST En Aktif Hisseler14:48
|PENGD
|6,71
|150.282.082
|% 10,00
|
|EUYO
|3,41
|1.492.117
|% 10,00
|
|CEOEM
|8,14
|75.401.138
|% 10,00
|
|RAYSG
|18,26
|7.038.479
|% 10,00
|
|FMIZP
|129,80
|32.456.397
|% 10,00
|
|TKURU
|325,00
|944.125
|% -10,00
|
|ORMA
|14,22
|546.609
|% -10,00
|
|BMELK
|13,05
|333.916
|% -10,00
|
|YAPRK
|61,30
|433.636
|% -9,99
|
|COSMO
|9,82
|175.513
|% -9,99
|
|PETKM
|4,78
|1.273.782.994
|% -1,44
|
|ZOREN
|3,00
|1.085.067.343
|% -1,96
|
|EKGYO
|1,94
|992.946.138
|% 2,11
|
|ECILC
|7,10
|865.346.056
|% 2,90
|
|KRDMD
|3,67
|738.574.423
|% -1,08
|
|EKGYO
|1,94
|992.946.138
|% 2,11
|
|ZOREN
|3,00
|1.085.067.343
|% -1,96
|
|PETKM
|4,78
|1.273.782.994
|% -1,44
|
|KRDMD
|3,67
|738.574.423
|% -1,08
|
|ECILC
|7,10
|865.346.056
|% 2,90
|
|14:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9339
|7,9364
|% 0,33
|
|Euro
|9,2917
|9,3002
|% 0,09
|
|Sterlin
|10,2291
|10,2804
|% -0,32
|
|Frank
|8,6508
|8,7029
|% 0,30
|
|Riyal
|2,1090
|2,1196
|% 0,31
|
|14:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.893
|1.894
|-8,48
|
|Altın Gr.
|483
|483
|-0,56
|
|Cumhuriyet
|3.203
|3.251
|-13,00
|
|Tam
|3.183
|3.262
|-19,29
|
|Yarım
|1.538
|1.578
|-9,33
|
|Çeyrek
|772
|789
|-4,67
|
|Gümüş.Ons
|23,85
|23,89
|-0,40
|
|Gümüş Gr.
|6,09
|6,10
|-0,08
|
|B. Petrol
|42,18
|42,18
|-1,14
|
Seans Raporu
14:48
daha fazla
-
15:02
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TCELL, TKFEN, OYAKC
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15:02
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler MGROS, EKGYO, TSKB
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15:02XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -6, 85 kaybederek (% -0.63 ) 1, 075
-
15:02
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MARKA, RAYSG, KRGYO, FMIZP, CEOEM, FORMT, PENGD, POLTK, DAGHL, ESEN
-
15:02
Tabandan işlem gören hisse senetleri : EMNIS, UZERB, BALAT, TKURU, YAPRK, COSMO, BRKO, SODSN, DAGI, ATSYH