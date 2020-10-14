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***ETILR* *TSPOR* *ETYAT* *EREGL* *DENGE* *JANTS* *ISBIR* *TDGYO* *ISGSY* *GUBRF* *GLBMD*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm

14.10.2020 17:29
GÜNCEL HABERLER



***ETILR******TSPOR******ETYAT******EREGL******DENGE******JANTS******ISBIR******TDGYO******ISGSY******GUBRF******GLBMD*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu )

Özet Bilgi DÖNÜŞÜM
İlgili Şirketler DENGE, EREGL, ETILR, ETYAT, GLBMD, GUBRF, ISBIR, ISGSY, JANTS, TDGYO, TSPOR

Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.
Borsa Kodu Sıra No Satışa Konu Pay Ünvanı Grubu Yatırımcının Adı-Soyadı Ünvanı Nominal Tutar (TL)* Tsp İşlemi ** Satış Kısıtı **
DENGE 1 DENGE YATIRIM HOLDING A.S. E SADI AYAZ 2.450.000,000
EREGL 2 EREGLI DEMIR VE ÇELIK FABRIKALARI T.A.S. E MEVLÜDE ORHAN 732,040
ETILR 3 ETILER GIDA VE TICARI YATIRIMLAR SANAYI VE TICARET A.S. E KURTOGLU ALÜMINYUM P AZARLAMA SANAYI TIC LTD STI 1.000.000,000
ETYAT 4 EURO TREND YATIRIM ORTAKLIGI A.S. E HÜLYA SÖZÜBIR 495.248,000
ETYAT 5 EURO TREND YATIRIM ORTAKLIGI A.S. E YALÇIN ISIKYILDIZ 20.000,000
GLBMD 6 GLOBAL MENKUL DEGERLER A.S. E HÜLYA SÖZÜBIR 100.000,000
GUBRF 7 GÜBRE FABRIKALARI T.A.S. E HÜLYA SÖZÜBIR 250.000,000
ISBIR 8 ISBIR HOLDING A.S. E SERKAN YAGCI 2,030
ISGSY 9 IS GIRISIM SERMAYESI YATIRIM ORTAKLIGI A.S. E ABDULLAH ÖZTÜRK 9.600,000
JANTS 10 JANTSA JANT SANAYI VE TICARET A.S. E NURSEL YETKIN 1.238,000
TDGYO 11 TREND GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. E YALÇIN ISIKYILDIZ 90.000,000
TSPOR 12 TRABZONSPOR SPORTIF YATIRIM VE FUTBOL ISLETMECILIGI TICARET A.S. E HÜLYA SÖZÜBIR 1,000

(*) Nominal Tutar(TL): Bakiye alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak ise virgül (,) kullanılmaktadır. (**) İlgili veriler üye bildirimi doğrultusunda yayınlanmaktadır. Borsa tarafından satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemi olarak (TAS) yapılacağı duyurulduktan sonra TAS işlem tarihinde paylar borsada işlem gören tipe dönüştürülecek olup, aksi taktirde dönüşüm işlemi mevzuatta öngörülen sürede tamamlanacaktır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/881615


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KERVN 2,42 6.841.091 % 10,00  
TRCAS 5,28 128.546.661 % 10,00  
ISBIR 2.676,30 1.133.783 % 10,00  
ESEN 12,43 1.158.725 % 10,00  
YBTAS 15.400,00 623.800 % 10,00  
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Riyal 2,1032 2,1137 % -0,08  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.910 1.910 18,64  
Altın Gr. 486 486 4,54  
Cumhuriyet 3.216 3.264 31,00  
Tam 3.200 3.281 25,79  
Yarım 1.547 1.587 12,48  
Çeyrek 776 794 6,24  
Gümüş.Ons 24,41 24,44 0,28  
Gümüş Gr. 6,23 6,23 0,08  
B. Petrol 43,03 43,03 0,59  
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