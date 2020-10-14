***ETILR* *TSPOR* *ETYAT* *EREGL* *DENGE* *JANTS* *ISBIR* *TDGYO* *ISGSY* *GUBRF* *GLBMD*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm









***ETILR******TSPOR******ETYAT******EREGL******DENGE******JANTS******ISBIR******TDGYO******ISGSY******GUBRF******GLBMD*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu )Özet Bilgi DÖNÜŞÜMİlgili Şirketler DENGE, EREGL, ETILR, ETYAT, GLBMD, GUBRF, ISBIR, ISGSY, JANTS, TDGYO, TSPORSermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.Borsa Kodu Sıra No Satışa Konu Pay Ünvanı Grubu Yatırımcının Adı-Soyadı Ünvanı Nominal Tutar (TL)* Tsp İşlemi ** Satış Kısıtı **DENGE 1 DENGE YATIRIM HOLDING A.S. E SADI AYAZ 2.450.000,000EREGL 2 EREGLI DEMIR VE ÇELIK FABRIKALARI T.A.S. E MEVLÜDE ORHAN 732,040ETILR 3 ETILER GIDA VE TICARI YATIRIMLAR SANAYI VE TICARET A.S. E KURTOGLU ALÜMINYUM P AZARLAMA SANAYI TIC LTD STI 1.000.000,000ETYAT 4 EURO TREND YATIRIM ORTAKLIGI A.S. E HÜLYA SÖZÜBIR 495.248,000ETYAT 5 EURO TREND YATIRIM ORTAKLIGI A.S. E YALÇIN ISIKYILDIZ 20.000,000GLBMD 6 GLOBAL MENKUL DEGERLER A.S. E HÜLYA SÖZÜBIR 100.000,000GUBRF 7 GÜBRE FABRIKALARI T.A.S. E HÜLYA SÖZÜBIR 250.000,000ISBIR 8 ISBIR HOLDING A.S. E SERKAN YAGCI 2,030ISGSY 9 IS GIRISIM SERMAYESI YATIRIM ORTAKLIGI A.S. E ABDULLAH ÖZTÜRK 9.600,000JANTS 10 JANTSA JANT SANAYI VE TICARET A.S. E NURSEL YETKIN 1.238,000TDGYO 11 TREND GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. E YALÇIN ISIKYILDIZ 90.000,000TSPOR 12 TRABZONSPOR SPORTIF YATIRIM VE FUTBOL ISLETMECILIGI TICARET A.S. E HÜLYA SÖZÜBIR 1,000(*) Nominal Tutar(TL): Bakiye alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak ise virgül (,) kullanılmaktadır. (**) İlgili veriler üye bildirimi doğrultusunda yayınlanmaktadır. Borsa tarafından satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemi olarak (TAS) yapılacağı duyurulduktan sonra TAS işlem tarihinde paylar borsada işlem gören tipe dönüştürülecek olup, aksi taktirde dönüşüm işlemi mevzuatta öngörülen sürede tamamlanacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/881615BIST