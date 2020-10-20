***ETYAT* *BALAT* *TSGYO* *DENGE* *ITTFH* *IHEVA* *GUBRF* *LIDFA*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu









***ETYAT******BALAT******TSGYO******DENGE******ITTFH******IHEVA******GUBRF******LIDFA*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu )Özet Bilgi DÖNÜŞÜMİlgili Şirketler BALAT, DENGE, ETYAT, GUBRF, IHEVA, ITTFH, LIDFA, TSGYOSermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.Borsa Kodu Sıra No Satışa Konu Pay Ünvanı Grubu Yatırımcının Adı-Soyadı Ünvanı Nominal Tutar (TL)* Tsp İşlemi ** Satış Kısıtı **BALAT 1 BALATACILAR BALATACILIK SANAYI VE TICARET A.S. E AHMET SAGLAM 26.208,000DENGE 2 DENGE YATIRIM HOLDING A.S. E BEDI UGUR HAVARE 2.490.000,000ETYAT 3 EURO TREND YATIRIM ORTAKLIGI A.S. E HASAN YILMAZ 2.450,000GUBRF 4 GÜBRE FABRIKALARI T.A.S. E HASAN YILMAZ 6.500,000IHEVA 5 IHLAS EV ALETLERI IMALAT SANAYI VE TICARET A.S. E HASIM CIHAN YAZGAN 24.250.000,000ITTFH 6 ITTIFAK HOLDING A.S. E ADEM DOGANTIMÜR 4.997,700ITTFH 7 ITTIFAK HOLDING A.S. E AHMET HANCI 364,500ITTFH 8 ITTIFAK HOLDING A.S. E ALI PIÇAKÇI 364,500ITTFH 9 ITTIFAK HOLDING A.S. E CEMAL BOLAT 477,900ITTFH 10 ITTIFAK HOLDING A.S. E EMEL TASTEKIN 810,000ITTFH 11 ITTIFAK HOLDING A.S. E FARUK KIR 13.851,000ITTFH 12 ITTIFAK HOLDING A.S. E KAMIL AKAY 105,300ITTFH 13 ITTIFAK HOLDING A.S. E RABIA TEKE 1.725,300ITTFH 14 ITTIFAK HOLDING A.S. E SELIM KORKMAZ 1.539,000ITTFH 15 ITTIFAK HOLDING A.S. E SEYFI TOKER 162,000ITTFH 16 ITTIFAK HOLDING A.S. E ZEKIYE HAYTA 648,000ITTFH 17 ITTIFAK HOLDING A.S. E ISMAIL KOL 648,000LIDFA 18 LIDER FAKTORING A.S. E JUDIT MENDA 5.600.000,000TSGYO 19 TSKB GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. E TSKB MEMUR VE MÜSTAHTEMLERI YARDIM VE EMEKLI VAKFI 666.666,640TSGYO 20 TSKB GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. E TÜRK.SINAI KALK.BANKAS.MENSUP.MUN.SOS.GÜV.YARD.VAKFI 1.916.666,590(*) Nominal Tutar(TL): Bakiye alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak ise virgül (,) kullanılmaktadır. (**) İlgili veriler üye bildirimi doğrultusunda yayınlanmaktadır. Borsa tarafından satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemi olarak (TAS) yapılacağı duyurulduktan sonra TAS işlem tarihinde paylar borsada işlem gören tipe dönüştürülecek olup, aksi taktirde dönüşüm işlemi mevzuatta öngörülen sürede tamamlanacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882583BIST