***ETYAT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu









***ETYAT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )İlgili Şirketler [ETYAT]İlgili Fonlar []TürkçeBorsa İstanbul A.Ş. DuyurusuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBorsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi'nin 5. ve 6. maddelerindeki hükümler çerçevesinde, Tedbir Yönetim Sistemi kapsamında Euro Trend Yatırım Ortaklığı A.Ş. (ETYAT) payının piyasasında gerçekleşen işlemler nedeniyle ETYAT payında 10/04/2020 tarihinden itibaren 1 ay süreyle mevcut "Açığa Satış Yasağı"na ilave olarak "Kredili İşlem Yasağı" ve "Brüt Takas" önleyici tedbirleri uygulanacaktır.ETYAT payında uygulanacak tedbirin uygulanacağı son tarih 08/05/2020'dir.Ayrıca Yönerge'nin 5. maddesi çerçevesinde, Euro Trend Yatırım Ortaklığı A.Ş. (ETYAT) payının piyasasında Yönerge'nin 6. maddesinde belirtilen emir ve işlemleri nedeniyle yatırımcı Nilgün DAKAK hakkında Borsamız Pay Piyasası'ndaki emir ve işlemlerine yönelik olarak 10/04/2020 tarihinden itibaren 6 ay süreyle "Açığa Satış ve Kredili İşlem Yasağı", "Brüt Takas" ve "İnternetten Emir İletilmesinin Kısıtlanması" önleyici tedbirleri uygulanacaktır.Diğer taraftan ETYAT payının piyasasında Yönerge'nin 6. maddesinde belirtilen emir ve işlemleri nedeniyle yatırımcı Hülya SÖZÜBİR'e ve ayrıca yatırımcı Burak SÖZÜBİR'e uygulanan "Açığa Satış ve Kredili İşlem Yasağı", "Brüt Takas" ve "İnternetten Emir İletilmesinin Kısıtlanması" tedbirlerinin 14/04/2020 tarihinden itibaren 6 ay süre ile uzatılmasına karar verilmiştir.Yatırımcı Adı ve SoyadıMKK Sicil NumarasıHÜLYA SÖZÜBİR25151159BURAK SÖZÜBİR44016141NİLGÜN DAKAK32924343Tedbirlerin uygulanacağı son tarih 09/10/2020'dir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/837019BIST