***ETYAT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.06.2020 10:03
***ETYAT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ETYAT]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ETYAT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851317
BIST
12:47111.120
En Yüksek
|Değişim
|: 1,43%
|| 1.564,20
|Açılış
|: 110.815
|
|Önceki Kapanış
|: 109.556
|
111.187
En Düşük
110.706
12:476,8402
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0104
|Açılış
|: 6,8590
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8620
|
6,8412
En Düşük
6,7909
12:477,7530
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0243
|Açılış
|: 7,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7100
|
7,7586
En Düşük
7,6789
12:47380,28
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 1,80
|Açılış
|: 380,28
|
|Önceki Kapanış
|: 378,47
|
380,77
En Düşük
376,81
BIST En Aktif Hisseler
|DOAS
|13,53
|72.192.895
|% 10,00
|
|YYAPI
|1,21
|13.571.408
|% 10,00
|
|SNPAM
|7,92
|6.908.032
|% 10,00
|
|EKIZ
|12,98
|819.350
|% 10,00
|
|KRONT
|25,34
|20.332.875
|% 9,98
|
|ISBIR
|939,70
|164.448
|% -10,00
|
|EGCEY
|1,18
|43.613
|% -9,92
|
|EGCYO
|1,33
|311.275
|% -9,52
|
|EGCYH
|0,79
|152.043
|% -9,20
|
|LUKSK
|16,70
|1.329.406
|% -6,96
|
|ASELS
|32,44
|575.004.784
|% 1,44
|
|GSRAY
|3,39
|559.467.734
|% 3,04
|
|EKGYO
|1,97
|457.851.529
|% 3,14
|
|GARAN
|8,20
|425.894.450
|% 1,74
|
|KARSN
|2,40
|396.224.523
|% 7,62
|
|EKGYO
|1,97
|457.851.529
|% 3,14
|
|KARSN
|2,40
|396.224.523
|% 7,62
|
|GSRAY
|3,39
|559.467.734
|% 3,04
|
|ODAS
|2,16
|312.631.088
|% 5,88
|
|IHLGM
|1,61
|217.386.817
|% 3,21
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6233
|8,6666
|% 0,58
|
|Frank
|7,1885
|7,2318
|% 0,42
|
|Riyal
|1,8177
|1,8268
|% 0,27
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.730
|1.730
|4,47
|
|Altın Gr.
|380
|380
|1,80
|
|Cumhuriyet
|2.523
|2.562
|23,00
|
|Tam
|2.539
|2.556
|4,20
|
|Yarım
|1.237
|1.248
|2,10
|
|Çeyrek
|621
|625
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|17,40
|17,44
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,83
|3,83
|0,02
|
|B. Petrol
|40,31
|40,31
|0,59
|