***ETYAT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.10.2020 12:54
***ETYAT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ETYAT]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ETYAT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/881126
BIST
16:171.175
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -3,25
|Açılış
|: 1.181
|
|Önceki Kapanış
|: 1.178
|
1.182
En Düşük
1.171
16:177,9148
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0260
|Açılış
|: 7,9140
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8900
|
7,9174
En Düşük
7,8718
16:179,3151
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0180
|Açılış
|: 9,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2900
|
9,3353
En Düşük
9,2846
16:17485,00
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -2,60
|Açılış
|: 485,00
|
|Önceki Kapanış
|: 487,60
|
489,35
En Düşük
483,67
BIST En Aktif Hisseler16:17
|BRYAT
|174,90
|14.736.856
|% 10,00
|
|NTHOL
|3,19
|214.898.065
|% 10,00
|
|KLNMA
|54,25
|4.630.455
|% 10,00
|
|DAGHL
|13,31
|771.075
|% 10,00
|
|BMELK
|14,52
|1.913.533
|% 10,00
|
|KSTUR
|134,10
|522.454
|% -10,00
|
|FORMT
|5,04
|9.337.650
|% -10,00
|
|SUMAS
|36,00
|637.523
|% -10,00
|
|LUKSK
|33,32
|7.772.264
|% -9,99
|
|YAPRK
|75,65
|1.358.523
|% -9,99
|
|ODAS
|3,58
|1.053.281.725
|% 2,58
|
|KERVT
|7,35
|690.786.752
|% -4,55
|
|SISE
|6,78
|668.878.208
|% -1,74
|
|TUKAS
|12,58
|601.854.033
|% 5,36
|
|GARAN
|7,11
|579.233.190
|% -0,42
|
|ODAS
|3,58
|1.053.281.725
|% 2,58
|
|EKGYO
|1,85
|375.235.155
|% 0,54
|
|SKBNK
|1,76
|345.989.384
|% 2,33
|
|ISGYO
|2,18
|428.801.704
|% 4,31
|
|KRDMD
|3,61
|578.222.333
|% 0,84
|
|16:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9110
|7,9148
|% 0,33
|
|Euro
|9,3097
|9,3151
|% -0,19
|
|Sterlin
|10,2577
|10,3092
|% -0,15
|
|Frank
|8,6440
|8,6961
|% 0,07
|
|Riyal
|2,1018
|2,1123
|% 0,28
|
|16:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.907
|1.908
|-15,33
|
|Altın Gr.
|486
|486
|-1,84
|
|Cumhuriyet
|3.218
|3.267
|-5,00
|
|Tam
|3.198
|3.278
|-11,01
|
|Yarım
|1.546
|1.585
|-5,32
|
|Çeyrek
|775
|793
|-2,66
|
|Gümüş.Ons
|24,59
|24,63
|-0,48
|
|Gümüş Gr.
|6,27
|6,28
|-0,09
|
|B. Petrol
|42,18
|42,18
|0,46
|