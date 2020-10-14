***ETYAT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
14.10.2020 10:54
***ETYAT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ETYAT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/881454
BIST
12:371.182
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 7,22
|Açılış
|: 1.177
|
|Önceki Kapanış
|: 1.175
|
1.183
En Düşük
1.173
12:377,9564
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0373
|Açılış
|: 7,9580
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9330
|
7,9591
En Düşük
7,9010
12:379,3317
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0258
|Açılış
|: 9,3150
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3000
|
9,3429
En Düşük
9,2816
12:37484,80
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 3,26
|Açılış
|: 484,80
|
|Önceki Kapanış
|: 481,55
|
485,72
En Düşük
480,20
BIST En Aktif Hisseler12:37
|ESEN
|12,43
|772.997
|% 10,00
|
|KERVN
|2,42
|4.770.539
|% 10,00
|
|DAGHL
|14,64
|2.464.790
|% 9,99
|
|POLTK
|356,60
|2.258.099
|% 9,99
|
|BALAT
|13,10
|3.143.345
|% 9,99
|
|TKURU
|361,10
|994.108
|% -10,00
|
|YAPRK
|68,10
|12.560.769
|% -9,98
|
|EMNIS
|46,36
|284.604
|% -9,98
|
|VANGD
|13,31
|17.137.739
|% -9,95
|
|MERKO
|20,82
|3.051.046
|% -9,95
|
|HLGYO
|2,75
|525.533.627
|% -2,14
|
|SISE
|6,77
|504.090.902
|% 0,45
|
|GARAN
|7,10
|438.949.201
|% 0,14
|
|ODAS
|3,53
|413.331.080
|% -0,56
|
|KRDMD
|3,64
|383.787.246
|% 0,28
|
|EKGYO
|1,92
|360.251.323
|% 0,52
|
|HLGYO
|2,75
|525.533.627
|% -2,14
|
|TSKB
|1,19
|205.589.343
|% 4,39
|
|ODAS
|3,53
|413.331.080
|% -0,56
|
|KRDMD
|3,64
|383.787.246
|% 0,28
|
|12:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9529
|7,9564
|% 0,47
|
|Euro
|9,3280
|9,3317
|% 0,28
|
|Sterlin
|10,2530
|10,3044
|% 0,39
|
|Frank
|8,6475
|8,6996
|% 0,31
|
|Riyal
|2,1141
|2,1247
|% 0,44
|
|12:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.897
|1.898
|6,41
|
|Altın Gr.
|485
|485
|3,59
|
|Cumhuriyet
|3.191
|3.239
|6,00
|
|Tam
|3.196
|3.275
|19,58
|
|Yarım
|1.545
|1.584
|9,47
|
|Çeyrek
|775
|792
|4,74
|
|Gümüş.Ons
|24,17
|24,21
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,17
|6,18
|0,03
|
|B. Petrol
|42,56
|42,56
|0,12
|