***ETYAT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.04.2021 16:30
***ETYAT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ETYAT]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ETYAT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930142
BIST
16:181.333
En Yüksek
|Değişim
|: -2,38%
|| -32,47
|Açılış
|: 1.364
|
|Önceki Kapanış
|: 1.365
|
1.366
En Düşük
1.333
16:188,1804
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 0,0732
|Açılış
|: 8,1650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1150
|
8,2076
En Düşük
8,0986
16:189,8360
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,0671
|Açılış
|: 9,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7550
|
9,8722
En Düşük
9,7531
16:18469,11
En Yüksek
|Değişim
|: 1,14%
|| 5,29
|Açılış
|: 469,11
|
|Önceki Kapanış
|: 463,82
|
470,32
En Düşük
463,07
BIST En Aktif Hisseler16:18
|ATSYH
|3,96
|109.475
|% 10,00
|
|UTPYA
|23,10
|2.089.972
|% 10,00
|
|SEKUR
|20,70
|2.707.169
|% 9,99
|
|UMPAS
|1,60
|122.672
|% 9,59
|
|ATLAS
|2,07
|8.187.045
|% 9,52
|
|SRVGY
|81,45
|9.512.847
|% -10,00
|
|BJKAS
|9,00
|11.308.617
|% -10,00
|
|UFUK
|15,30
|80.701
|% -10,00
|
|KONTR
|49,82
|15.849.828
|% -9,99
|
|SEYKM
|20,18
|24.660.508
|% -9,99
|
|EREGL
|18,21
|872.270.482
|% -0,11
|
|PETKM
|6,41
|842.537.586
|% -2,44
|
|GARAN
|6,95
|795.739.403
|% -1,97
|
|KRDMD
|6,98
|512.818.409
|% -3,06
|
|THYAO
|10,86
|414.787.821
|% -2,69
|
|YKBNK
|2,07
|324.814.335
|% -2,36
|
|PETKM
|6,41
|842.537.586
|% -2,44
|
|GARAN
|6,95
|795.739.403
|% -1,97
|
|ODAS
|2,45
|223.853.676
|% -9,93
|
|EKGYO
|1,83
|154.956.055
|% -0,54
|
|16:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1740
|8,1804
|% 0,90
|
|Euro
|9,8282
|9,8360
|% 0,69
|
|Sterlin
|11,3280
|11,3848
|% 0,51
|
|Frank
|8,8695
|8,9229
|% 0,55
|
|Riyal
|2,1739
|2,1848
|% 0,84
|
|16:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.785
|1.785
|6,33
|
|Altın Gr.
|469
|469
|5,29
|
|Cumhuriyet
|3.108
|3.155
|47,00
|
|Tam
|3.094
|3.172
|50,30
|
|Yarım
|1.495
|1.534
|24,33
|
|Çeyrek
|750
|767
|12,17
|
|Gümüş.Ons
|26,01
|26,04
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|6,84
|6,85
|0,10
|
|B. Petrol
|65,03
|65,03
|-1,54
|