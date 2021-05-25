***ETYAT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
25.05.2021 11:59
***ETYAT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ETYAT]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ETYAT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/937670
BIST
14:571.451
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,69
|Açılış
|: 1.457
|
|Önceki Kapanış
|: 1.452
|
1.459
En Düşük
1.447
14:578,4135
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0245
|Açılış
|: 8,4030
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3800
|
8,4207
En Düşük
8,3771
14:5710,3262
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 0,0754
|Açılış
|: 10,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2200
|
10,3262
En Düşük
10,2454
14:57509,05
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 1,69
|Açılış
|: 509,05
|
|Önceki Kapanış
|: 507,36
|
510,31
En Düşük
504,91
BIST En Aktif Hisseler14:57
|TRILC
|47,18
|136.558.741
|% 9,98
|
|ESCOM
|6,51
|23.425.780
|% 9,97
|
|OZRDN
|9,52
|940.970
|% 9,93
|
|SAYAS
|30,44
|48.867.660
|% 8,71
|
|CANTE
|7,65
|229.229.570
|% 7,75
|
|ETILR
|7,02
|1.924.427
|% -10,00
|
|KUTPO
|55,00
|4.569.950
|% -9,98
|
|DERHL
|7,31
|12.119.795
|% -9,98
|
|METUR
|33,04
|55.208.477
|% -9,97
|
|GSDDE
|5,29
|10.351.020
|% -9,88
|
|GARAN
|8,16
|1.117.559.130
|% 0,99
|
|KARSN
|5,07
|713.140.847
|% 0,60
|
|EREGL
|19,01
|407.379.592
|% -1,14
|
|KRDMD
|8,03
|381.196.586
|% 0,00
|
|THYAO
|13,38
|342.940.662
|% -0,67
|
|KARSN
|5,07
|713.140.847
|% 0,60
|
|GARAN
|8,16
|1.117.559.130
|% 0,99
|
|EKGYO
|1,98
|201.694.560
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,18
|172.639.933
|% 0,93
|
|TSKB
|1,40
|80.549.663
|% 0,00
|
|14:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4124
|8,4135
|% 0,29
|
|Euro
|10,3187
|10,3262
|% 0,74
|
|Sterlin
|11,8798
|11,9394
|% 0,34
|
|Frank
|9,3614
|9,4178
|% 0,48
|
|Riyal
|2,2365
|2,2477
|% 0,28
|
|14:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.884
|1.884
|2,97
|
|Altın Gr.
|509
|509
|1,69
|
|Cumhuriyet
|3.366
|3.417
|14,00
|
|Tam
|3.349
|3.433
|13,96
|
|Yarım
|1.619
|1.661
|6,75
|
|Çeyrek
|812
|830
|3,37
|
|Gümüş.Ons
|27,68
|27,72
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|7,46
|7,47
|-0,02
|
|B. Petrol
|68,22
|68,22
|-0,17
|