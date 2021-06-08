***ETYAT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
08.06.2021 16:24
***ETYAT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ETYAT]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ETYAT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941094
BIST
16:381.453
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 5,68
|Açılış
|: 1.447
|
|Önceki Kapanış
|: 1.447
|
1.454
En Düşük
1.443
16:388,5981
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0145
|Açılış
|: 8,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6200
|
8,6340
En Düşük
8,5831
16:3810,4746
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -0,0302
|Açılış
|: 10,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4900
|
10,5214
En Düşük
10,4537
16:38522,99
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -2,94
|Açılış
|: 522,99
|
|Önceki Kapanış
|: 525,94
|
527,27
En Düşük
522,12
BIST En Aktif Hisseler16:38
|ATATP
|31,94
|22.930.333
|% 9,99
|
|RODRG
|18,82
|4.126.498
|% 9,99
|
|BTCIM
|12,81
|25.277.844
|% 9,96
|
|SEKUR
|22,32
|14.381.803
|% 9,95
|
|YESIL
|3,55
|4.288.631
|% 9,94
|
|METUR
|20,40
|19.028.350
|% -9,33
|
|MERIT
|200,00
|1.110.025
|% -8,68
|
|YAYLA
|3,89
|18.077.872
|% -8,04
|
|ISBIR
|6.520,60
|2.420.290
|% -6,93
|
|NTHOL
|5,13
|127.694.945
|% -6,56
|
|GARAN
|8,32
|887.859.409
|% 0,36
|
|KOZAL
|127,60
|808.196.014
|% 1,84
|
|THYAO
|14,34
|721.400.395
|% 0,42
|
|SASA
|34,52
|449.299.043
|% 2,19
|
|YKBNK
|2,26
|433.314.199
|% 0,89
|
|YKBNK
|2,26
|433.314.199
|% 0,89
|
|GARAN
|8,32
|887.859.409
|% 0,36
|
|EKGYO
|1,99
|202.315.018
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,19
|106.559.957
|% 0,00
|
|TSKB
|1,42
|111.106.257
|% 2,16
|
|16:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5966
|8,5981
|% -0,17
|
|Euro
|10,4695
|10,4746
|% -0,29
|
|Sterlin
|12,1217
|12,1825
|% -0,42
|
|Frank
|9,5528
|9,6104
|% -0,05
|
|Riyal
|2,2862
|2,2977
|% -0,15
|
|16:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|523
|523
|-2,94
|
|Cumhuriyet
|3.462
|3.514
|-4,00
|
|Tam
|3.443
|3.530
|-9,98
|
|Yarım
|1.664
|1.707
|-4,83
|
|Çeyrek
|835
|854
|-2,41
|
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