***ETYAT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
08.06.2021 16:59
***ETYAT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ETYAT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941102
BIST
16:591.449
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 1,91
|Açılış
|: 1.447
|
|Önceki Kapanış
|: 1.447
|
1.454
En Düşük
1.443
16:598,6022
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0104
|Açılış
|: 8,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6200
|
8,6340
En Düşük
8,5831
16:5910,4913
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0135
|Açılış
|: 10,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4900
|
10,5214
En Düşük
10,4537
16:59521,64
En Yüksek
|Değişim
|: -0,82%
|| -4,30
|Açılış
|: 521,64
|
|Önceki Kapanış
|: 525,94
|
527,27
En Düşük
521,10
BIST En Aktif Hisseler16:59
|ADEL
|23,00
|3.075.462
|% 1,59
|
|AEFES
|23,28
|16.312.211
|% -0,09
|
|AFYON
|4,24
|21.289.951
|% -0,70
|
|AGYO
|2,23
|2.612.861
|% -0,89
|
|AGYO
|2,23
|2.612.861
|% -0,89
|
|AFYON
|4,24
|21.289.951
|% -0,70
|
|AEFES
|23,28
|16.312.211
|% -0,09
|
|AKCNS
|17,80
|17.328.984
|% 0,17
|
|AKGRT
|7,70
|5.068.912
|% 0,39
|
|AKBNK
|5,42
|245.941.517
|% 0,74
|
|AFYON
|4,24
|21.289.951
|% -0,70
|
|AKCNS
|17,80
|17.328.984
|% 0,17
|
|AEFES
|23,28
|16.312.211
|% -0,09
|
|AKENR
|1,49
|5.316.817
|% 0,68
|
|AKBNK
|5,42
|245.941.517
|% 0,74
|
|AFYON
|4,24
|21.289.951
|% -0,70
|
|AKENR
|1,49
|5.316.817
|% 0,68
|
|AKSA
|15,90
|29.343.025
|% 0,51
|
|AGYO
|2,23
|2.612.861
|% -0,89
|
|16:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6007
|8,6022
|% -0,12
|
|Euro
|10,4856
|10,4913
|% -0,13
|
|Sterlin
|12,1094
|12,1701
|% -0,52
|
|Frank
|9,5523
|9,6098
|% -0,05
|
|Riyal
|2,2858
|2,2972
|% -0,17
|
|16:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.888
|1.888
|-11,14
|
|Altın Gr.
|523
|524
|-2,36
|
|Cumhuriyet
|3.464
|3.516
|-2,00
|
|Tam
|3.448
|3.535
|-4,73
|
|Yarım
|1.667
|1.710
|-2,29
|
|Çeyrek
|836
|855
|-1,14
|
|Gümüş.Ons
|27,59
|27,62
|-0,28
|
|Gümüş Gr.
|7,66
|7,67
|-0,06
|
|B. Petrol
|70,79
|70,79
|-0,68
|