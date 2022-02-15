***ETYAT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
15.02.2022 14:51
***ETYAT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ETYAT]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ETYAT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1001788
BIST
13:262.046
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 4,42
|Açılış
|: 2.050
|
|Önceki Kapanış
|: 2.041
|
2.059
En Düşük
2.018
13:2613,6284
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0315
|Açılış
|: 13,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6170
|
13,6305
En Düşük
13,5639
13:2615,5232
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0421
|Açılış
|: 15,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4600
|
15,5293
En Düşük
15,4100
13:26825,98
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 7,49
|Açılış
|: 826,15
|
|Önceki Kapanış
|: 818,49
|
829,02
En Düşük
816,07
BIST En Aktif Hisseler13:26
|ISATR
|414.862,00
|414.862
|% 10,00
|
|UZERB
|55,65
|1.042.436
|% 9,98
|
|ARMDA
|69,75
|10.511.294
|% 9,93
|
|DESPC
|10,30
|18.509.627
|% 9,93
|
|DESA
|12,98
|9.123.635
|% 9,63
|
|PKENT
|640,80
|1.389.895
|% -9,99
|
|KAPLM
|45,86
|2.753.755
|% -9,99
|
|SANEL
|8,15
|4.172.409
|% -9,94
|
|AVHOL
|6,12
|10.680.419
|% -9,87
|
|DZGYO
|3,03
|21.129.394
|% -9,82
|
|THYAO
|29,80
|3.931.405.640
|% 0,68
|
|KRDMD
|11,86
|1.153.760.467
|% -0,08
|
|TUPRS
|195,40
|859.680.463
|% -0,10
|
|EREGL
|28,60
|838.188.087
|% 1,49
|
|TAVHL
|40,48
|554.117.940
|% 3,32
|
|YKBNK
|4,05
|549.192.091
|% 1,00
|
|THYAO
|29,80
|3.931.405.640
|% 0,68
|
|KRDMD
|11,86
|1.153.760.467
|% -0,08
|
|EKGYO
|2,34
|206.648.366
|% -0,85
|
|ODAS
|1,31
|83.120.955
|% 0,00
|
|13:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,6239
|13,6284
|% 0,23
|
|Euro
|15,5125
|15,5232
|% 0,27
|
|Sterlin
|18,4812
|18,5739
|% 0,29
|
|Frank
|14,7284
|14,8172
|% 0,23
|
|Riyal
|3,6207
|3,6389
|% 0,24
|
|13:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.885
|1.885
|12,73
|
|Altın Gr.
|827
|827
|8,28
|
|Cumhuriyet
|5.492
|5.575
|80,00
|
|Tam
|5.465
|5.601
|78,12
|
|Yarım
|2.641
|2.709
|37,79
|
|Çeyrek
|1.325
|1.355
|18,89
|
|Gümüş.Ons
|23,67
|23,69
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|10,39
|10,40
|0,06
|
|B. Petrol
|92,60
|92,60
|-2,21
|