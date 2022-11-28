***ETYAT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.11.2022 13:20
***ETYAT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ETYAT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1082575
BIST
13:194.947
En Yüksek
|Değişim
|: 1,48%
|| 72,18
|Açılış
|: 4.906
|
|Önceki Kapanış
|: 4.874
|
4.947
En Düşük
4.854
13:1918,6378
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0042
|Açılış
|: 18,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6850
|
18,6549
En Düşük
18,5611
13:1919,5180
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,1114
|Açılış
|: 19,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 19,4100
|
19,5259
En Düşük
19,2550
13:191.055,59
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 3,75
|Açılış
|: 1.055,59
|
|Önceki Kapanış
|: 1.051,84
|
1.056,10
En Düşük
1.044,52
BIST En Aktif Hisseler13:17
|SUNTK
|56,10
|378.551.854
|% 10,00
|
|IDEAS
|44,00
|18.077.964
|% 10,00
|
|RTALB
|13,75
|108.172.515
|% 10,00
|
|ALFAS
|137,60
|397.348.346
|% 9,99
|
|PRKME
|17,18
|27.356.459
|% 9,99
|
|IHAAS
|86,10
|30.134.488
|% -9,51
|
|OZRDN
|16,67
|35.274.349
|% -7,85
|
|MZHLD
|15,70
|38.428.302
|% -7,54
|
|PNLSN
|39,06
|153.819.424
|% -6,51
|
|KUVVA
|38,50
|108.224
|% -6,10
|
|THYAO
|116,60
|6.078.167.007
|% 2,46
|
|PETKM
|18,22
|3.382.132.391
|% 5,01
|
|ASELS
|48,82
|2.484.695.007
|% 1,29
|
|EREGL
|42,40
|2.476.983.423
|% 1,24
|
|KRDMD
|14,87
|2.281.759.407
|% 0,34
|
|SKBNK
|2,78
|856.293.298
|% 4,91
|
|EKGYO
|6,85
|1.420.372.029
|% -0,87
|
|PETKM
|18,22
|3.382.132.391
|% 5,01
|
|TSKB
|4,06
|673.862.855
|% 4,10
|
|ISCTR
|10,48
|1.725.937.381
|% 2,24
|
|13:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6290
|18,6334
|% 0,00
|
|Euro
|19,5037
|19,5121
|% 0,54
|
|Sterlin
|22,4647
|22,5774
|% -0,04
|
|Frank
|19,6977
|19,8164
|% 0,32
|
|Riyal
|4,9433
|4,9681
|% -0,01
|
|13:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.763
|1.763
|7,67
|
|Altın Gr.
|1.055
|1.055
|3,28
|
|Cumhuriyet
|7.028
|7.134
|19,00
|
|Tam
|7.053
|7.112
|3,00
|
|Yarım
|3.421
|3.477
|2,00
|
|Çeyrek
|1.705
|1.738
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|21,49
|21,53
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|12,85
|12,87
|-0,00
|
|B. Petrol
|81,21
|81,21
|-2,50
|