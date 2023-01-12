***ETYAT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.01.2023 13:57
***ETYAT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ETYAT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1101112
BIST
14:484.737
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 8,25
|Açılış
|: 4.850
|
|Önceki Kapanış
|: 4.729
|
4.927
En Düşük
4.601
14:4818,7840
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0095
|Açılış
|: 18,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9380
|
18,7897
En Düşük
18,7082
14:4820,2267
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0365
|Açılış
|: 20,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3450
|
20,2567
En Düşük
20,1704
14:481.139,13
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 6,36
|Açılış
|: 1.139,13
|
|Önceki Kapanış
|: 1.132,76
|
1.139,26
En Düşük
1.129,35
BIST En Aktif Hisseler14:46
|KRDMA
|17,38
|362.380.902
|% 10,00
|
|SDTTR
|62,30
|12.592.761
|% 9,97
|
|ARMDA
|253,80
|24.958.097
|% 9,97
|
|ONCSM
|34,00
|3.535.728
|% 9,96
|
|KNFRT
|13,62
|25.785.781
|% 9,31
|
|COSMO
|95,25
|840.032
|% -9,97
|
|VKING
|27,00
|1.273.833
|% -9,94
|
|ULUFA
|7,08
|9.325.293
|% -9,92
|
|POLTK
|1.565,90
|71.572.054
|% -9,88
|
|ALFAS
|238,10
|189.750.956
|% -8,42
|
|THYAO
|128,20
|8.496.081.823
|% 2,31
|
|KRDMD
|17,89
|5.870.879.164
|% 4,07
|
|ASELS
|53,30
|3.986.307.207
|% 0,95
|
|EREGL
|37,32
|3.676.861.875
|% 1,30
|
|KOZAL
|518,70
|3.384.320.710
|% -0,02
|
|KRDMD
|17,89
|5.870.879.164
|% 4,07
|
|EKGYO
|7,94
|2.635.274.447
|% -1,73
|
|YKBNK
|8,67
|2.280.061.121
|% 0,93
|
|SKBNK
|2,50
|385.798.086
|% -1,96
|
|AKBNK
|15,83
|2.232.615.008
|% -1,68
|
|14:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7794
|18,7845
|% 0,05
|
|Euro
|20,2168
|20,2296
|% 0,20
|
|Sterlin
|22,7747
|22,8889
|% 0,18
|
|Frank
|20,0768
|20,1978
|% -0,01
|
|Riyal
|4,9847
|5,0097
|% 0,03
|
|14:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.886
|1.886
|9,39
|
|Altın Gr.
|1.139
|1.139
|6,06
|
|Cumhuriyet
|7.644
|7.759
|6,00
|
|Tam
|7.693
|7.737
|4,00
|
|Yarım
|3.746
|3.786
|3,00
|
|Çeyrek
|1.879
|1.893
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|23,72
|23,75
|0,32
|
|Gümüş Gr.
|14,32
|14,34
|0,19
|
|B. Petrol
|83,66
|83,66
|0,99
|