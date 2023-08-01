***ETYAT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
01.08.2023 10:00
***ETYAT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ETYAT]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ETYAT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1178868
BIST
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12:077.235
En Düşük
|Değişim
|: 0,25%
|| 18,32
|Açılış
|: 7.210
|
|Önceki Kapanış
|: 7.217
|
7.113
En Yüksek
7.297
12:0726,9643
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0589
|Açılış
|: 26,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 26,9100
|
27,1858
En Düşük
26,8745
12:0729,5866
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0401
|Açılış
|: 29,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,7000
|
30,0411
En Düşük
29,3002
12:071.696,07
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -3,59
|Açılış
|: 1.695,85
|
|Önceki Kapanış
|: 1.699,66
|
1.713,41
En Düşük
1.694,46
BIST En Aktif Hisseler12:07
|FORMT
|3,29
|94.277.459
|% 229,00
|
|SAYAS
|54,45
|150.448.459
|% 10,00
|
|VBTYZ
|76,45
|40.492.871
|% 10,00
|
|ZEDUR
|87,45
|44.797.602
|% 10,00
|
|ATAKP
|57,80
|344.658.646
|% 9,99
|
|PCILT
|38,08
|5.543.534
|% -9,98
|
|EDIP
|21,32
|643.310
|% -9,97
|
|ORMA
|69,05
|803.121
|% -9,80
|
|INFO
|12,73
|165.238.057
|% -7,55
|
|ITTFH
|4,11
|146.575.452
|% -7,22
|
|ASTOR
|116,30
|7.345.578.481
|% 4,40
|
|EREGL
|41,28
|4.210.467.169
|% -1,01
|
|SASA
|62,70
|4.004.983.508
|% 2,87
|
|ASELS
|76,15
|3.836.871.920
|% 2,08
|
|THYAO
|232,90
|3.294.860.657
|% -0,60
|
|EKGYO
|8,75
|1.719.146.617
|% 0,69
|
|ZOREN
|4,36
|809.996.633
|% 1,40
|
|ISCTR
|15,54
|2.430.250.237
|% 2,85
|
|YKBNK
|14,15
|2.135.786.615
|% -0,56
|
|IHYAY
|1,26
|151.009.853
|% 7,69
|
|12:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9588
|26,9643
|% 0,22
|
|Euro
|29,5795
|29,5866
|% 0,14
|
|Sterlin
|34,4817
|34,6547
|% 0,20
|
|Frank
|30,6799
|30,8648
|% -0,15
|
|Riyal
|7,1686
|7,2045
|% 0,31
|
|12:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.956
|1.957
|-9,03
|
|Altın Gr.
|1.696
|1.696
|-3,81
|
|Cumhuriyet
|11.283
|11.454
|-65,00
|
|Tam
|11.037
|11.124
|-46,00
|
|Yarım
|5.523
|5.587
|-24,00
|
|Çeyrek
|2.761
|2.794
|-11,00
|
|Gümüş.Ons
|24,53
|24,57
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|21,25
|21,27
|-0,15
|
|B. Petrol
|85,14
|85,14
|-0,29
|