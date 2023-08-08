***ETYAT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
08.08.2023 10:21
***ETYAT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ETYAT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1181883
BIST
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11:577.441
En Düşük
|Değişim
|: -0,38%
|| -28,67
|Açılış
|: 7.496
|
|Önceki Kapanış
|: 7.470
|
7.400
En Yüksek
7.504
11:5727,0237
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0613
|Açılış
|: 27,0450
|
|Önceki Kapanış
|: 27,0250
|
27,2445
En Düşük
26,9263
11:5729,7117
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0274
|Açılış
|: 29,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 29,7000
|
30,1939
En Düşük
29,6094
11:571.680,99
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,79
|Açılış
|: 1.680,99
|
|Önceki Kapanış
|: 1.680,20
|
1.694,99
En Düşük
1.673,71
BIST En Aktif Hisseler11:57
|EKIZ
|26,18
|723.092
|% 10,00
|
|KLSER
|58,85
|1.475.992.576
|% 10,00
|
|CVKMD
|325,60
|299.026.484
|% 10,00
|
|ONCSM
|179,50
|94.422.102
|% 9,99
|
|TETMT
|740,00
|5.616.600
|% 9,99
|
|UZERB
|202,50
|493.493
|% -9,96
|
|AKSUE
|35,00
|119.061.408
|% -7,41
|
|KORDS
|85,05
|309.866.186
|% -7,20
|
|PKART
|30,34
|13.424.448
|% -7,10
|
|AKGRT
|4,59
|374.345.145
|% -7,09
|
|THYAO
|262,90
|5.739.154.274
|% -1,50
|
|KOZAL
|28,42
|3.587.987.829
|% 3,95
|
|ASTOR
|109,10
|2.060.338.552
|% 1,68
|
|YKBNK
|15,00
|2.030.145.704
|% 1,08
|
|ISCTR
|16,55
|1.965.823.223
|% 2,35
|
|EKGYO
|9,05
|1.345.815.892
|% -0,88
|
|YKBNK
|15,00
|2.030.145.704
|% 1,08
|
|AKFGY
|5,00
|694.182.759
|% -3,29
|
|KOZAL
|28,42
|3.587.987.829
|% 3,95
|
|ISCTR
|16,55
|1.965.823.223
|% 2,35
|
|11:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0184
|27,0237
|% 0,23
|
|Euro
|29,6896
|29,7117
|% 0,09
|
|Sterlin
|34,3620
|34,5343
|% -0,09
|
|Frank
|30,8065
|30,9920
|% 0,05
|
|Riyal
|7,1815
|7,2175
|% 0,15
|
|11:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.935
|1.935
|-1,65
|
|Altın Gr.
|1.680
|1.681
|0,30
|
|Cumhuriyet
|11.408
|11.580
|133,00
|
|Tam
|11.133
|11.245
|99,00
|
|Yarım
|5.571
|5.648
|49,00
|
|Çeyrek
|2.785
|2.824
|25,00
|
|Gümüş.Ons
|23,11
|23,13
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|20,06
|20,09
|0,00
|
|B. Petrol
|84,39
|84,39
|-0,95
|
Seans Raporu
11:57
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