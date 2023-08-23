***ETYAT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
23.08.2023 10:19
***ETYAT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ETYAT]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ETYAT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1188533
BIST
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13:347.788
En Düşük
|Değişim
|: 0,22%
|| 16,72
|Açılış
|: 7.820
|
|Önceki Kapanış
|: 7.771
|
7.746
En Yüksek
7.830
13:3427,2205
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0353
|Açılış
|: 27,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 27,3100
|
27,2837
En Düşük
27,1377
13:3429,4749
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0089
|Açılış
|: 29,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,6000
|
29,9182
En Düşük
29,4289
13:341.664,24
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 6,42
|Açılış
|: 1.664,13
|
|Önceki Kapanış
|: 1.657,82
|
1.669,11
En Düşük
1.655,72
BIST En Aktif Hisseler13:32
|KENT
|532,50
|9.841.665
|% 10,00
|
|TETMT
|1.422,40
|17.697.501
|% 10,00
|
|ALFAS
|819,60
|1.253.034.919
|% 10,00
|
|BYDNR
|27,94
|1.802.102
|% 10,00
|
|EYGYO
|30,80
|107.944.542
|% 10,00
|
|INGRM
|775,00
|104.817.784
|% -10,00
|
|MIPAZ
|34,98
|30.255.709
|% -9,98
|
|UMPAS
|5,05
|957.700
|% -8,18
|
|EKIZ
|33,78
|2.286.512
|% -7,35
|
|PKART
|39,38
|48.033.800
|% -6,51
|
|ASTOR
|131,10
|5.451.112.686
|% 2,26
|
|TUPRS
|134,20
|5.377.843.418
|% -3,45
|
|EREGL
|45,42
|4.796.120.316
|% 1,88
|
|THYAO
|249,70
|4.195.098.661
|% -2,04
|
|EKGYO
|9,24
|3.433.831.032
|% 3,82
|
|EKGYO
|9,24
|3.433.831.032
|% 3,82
|
|KATMR
|2,14
|292.209.229
|% 7,00
|
|YKBNK
|15,50
|1.882.579.515
|% 0,26
|
|EREGL
|45,42
|4.796.120.316
|% 1,88
|
|TTKOM
|25,10
|2.587.984.750
|% 5,29
|
|13:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,1993
|27,2303
|% 0,17
|
|Euro
|29,4522
|29,4710
|% -0,04
|
|Sterlin
|34,2943
|34,4662
|% -0,59
|
|Frank
|30,7638
|30,9491
|% 0,08
|
|Riyal
|7,2358
|7,2721
|% 0,18
|
|13:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.902
|1.902
|4,29
|
|Altın Gr.
|1.664
|1.665
|6,74
|
|Cumhuriyet
|11.465
|11.638
|47,00
|
|Tam
|11.224
|11.306
|-13,00
|
|Yarım
|5.629
|5.670
|-16,00
|
|Çeyrek
|2.806
|2.835
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|23,69
|23,73
|0,30
|
|Gümüş Gr.
|20,72
|20,75
|0,29
|
|B. Petrol
|82,95
|82,95
|-1,08
|