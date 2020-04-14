***ETYAT* *BRMEN* *INFO* *IYF*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
14.04.2020 09:12
***ETYAT******BRMEN******INFO******IYF*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
İlgili Şirketler [BRMEN, ETYAT, INFO, IYF]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılıyor olması ilgili kişilerin, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki diğer açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/837703
BIST
15:0597.807
En Yüksek
|Değişim
|: 1,46%
|| 1.408,20
|Açılış
|: 97.491
|
|Önceki Kapanış
|: 96.399
|
98.316
En Düşük
97.273
15:056,7935
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0228
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7965
En Düşük
6,7646
15:057,4473
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 0,0642
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4473
En Düşük
7,3720
15:05376,31
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 3,32
|Açılış
|: 376,31
|
|Önceki Kapanış
|: 373,00
|
376,60
En Düşük
372,64
BIST En Aktif Hisseler
|MTRYO
|3,52
|20.071.396
|% 10,00
|
|UZERB
|2,86
|196.864
|% 10,00
|
|DOCO
|462,50
|13.080.975
|% 9,99
|
|KLNMA
|48,88
|37.834.606
|% 9,99
|
|SODSN
|20,58
|70.034
|% 9,99
|
|PRZMA
|3,96
|28.636.536
|% -8,97
|
|TACTR
|3,06
|291.860
|% -8,93
|
|IHEVA
|2,35
|108.610.468
|% -8,56
|
|MZHLD
|11,50
|30.682
|% -8,00
|
|COSMO
|2,11
|11.463
|% -7,05
|
|THYAO
|10,77
|1.342.320.658
|% 5,69
|
|ASELS
|26,12
|1.019.572.878
|% 4,73
|
|PGSUS
|60,95
|541.297.329
|% 8,84
|
|GARAN
|8,53
|435.699.332
|% 0,83
|
|GSRAY
|2,64
|424.600.555
|% 2,33
|
|GSRAY
|2,64
|424.600.555
|% 2,33
|
|IHLGM
|1,09
|147.432.971
|% 1,87
|
|IEYHO
|0,61
|77.835.606
|% 1,67
|
|THYAO
|10,77
|1.342.320.658
|% 5,69
|
|YKBNK
|2,04
|208.203.993
|% 0,99
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5041
|8,5467
|% 0,78
|
|Frank
|7,0288
|7,0712
|% 0,89
|
|Riyal
|1,8005
|1,8095
|% 0,33
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.723
|1.724
|9,20
|
|Altın Gr.
|376
|376
|2,88
|
|Cumhuriyet
|2.403
|2.462
|18,30
|
|Tam
|2.470
|2.534
|18,90
|
|Yarım
|1.202
|1.233
|9,20
|
|Çeyrek
|603
|617
|4,60
|
|Gümüş.Ons
|15,54
|15,58
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|3,39
|3,40
|0,05
|
|B. Petrol
|31,59
|31,59
|-0,15
|