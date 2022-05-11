***ETYAT* *EUHOL*** EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
11.05.2022 18:48
***ETYAT******EUHOL*** EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
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Pay Alım Satım Bildirimi
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Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
11.05.2022 tarihi itibariyle Euro Yatırım Holding A.Ş (EUHOL) payları ile ilgili olarak 2.26-2.30 fiyat aralığından 165.000 TL toplam nominal tutarlı alım işlemi şirketimizce gerçekleşmiştir. Bu işlemle birlikte Euro Yatırım Holding A.Ş sermayesindeki payımız % 0,27 olmuştur.
İşlem detayları aşağıdaki tabloda sunulmuştur.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
11/05/2022 165.000 0 165.000 0 165.000 % 0 % 0 % 0,27 % 0,27
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1029436
BIST
18:052.391
En Yüksek
|Değişim
|: -2,57%
|| -62,96
|Açılış
|: 2.429
|
|Önceki Kapanış
|: 2.454
|
2.430
En Düşük
2.362
18:0515,4006
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,0987
|Açılış
|: 15,4480
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4100
|
15,4157
En Düşük
15,2578
18:0516,0500
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -0,0840
|Açılış
|: 16,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2500
|
16,2522
En Düşük
15,9698
18:05903,43
En Yüksek
|Değişim
|: -0,90%
|| -8,21
|Açılış
|: 903,43
|
|Önceki Kapanış
|: 911,64
|
916,79
En Düşük
901,70
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SMRTG
|24,42
|469.365.396
|% 10,00
|
|IHAAS
|23,98
|6.329.890
|% 10,00
|
|GLBMD
|7,15
|18.962.276
|% 10,00
|
|UZERB
|39,44
|1.441.000
|% 9,98
|
|ESCOM
|11,91
|88.895.885
|% 9,97
|
|LIDFA
|6,21
|821.310
|% -10,00
|
|PKENT
|185,90
|64.847.688
|% -9,98
|
|SELVA
|12,82
|1.292.756
|% -9,97
|
|UFUK
|45,42
|1.889.472
|% -9,97
|
|KAPLM
|69,65
|11.229.524
|% -9,95
|
|THYAO
|41,86
|5.551.748.898
|% -0,81
|
|SISE
|19,60
|3.753.516.854
|% -1,80
|
|KRDMD
|15,77
|3.160.667.028
|% -5,40
|
|SAHOL
|18,95
|2.801.975.241
|% -6,00
|
|EREGL
|32,20
|2.385.021.450
|% -5,68
|
|EKGYO
|2,67
|1.222.246.838
|% -2,91
|
|YKBNK
|4,58
|1.467.543.368
|% -2,55
|
|DOHOL
|3,64
|772.517.236
|% -0,27
|
|KRDMD
|15,77
|3.160.667.028
|% -5,40
|
|SISE
|19,60
|3.753.516.854
|% -1,80
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,3869
|15,4006
|% 0,65
|
|Euro
|15,9921
|16,0500
|% -0,52
|
|Sterlin
|18,7054
|18,7992
|% 0,09
|
|Frank
|15,2650
|15,3570
|% -0,45
|
|Riyal
|4,0904
|4,1109
|% 0,56
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.824
|1.825
|-28,04
|
|Altın Gr.
|905
|905
|-6,24
|
|Cumhuriyet
|6.110
|6.202
|-61,00
|
|Tam
|6.085
|6.239
|-52,70
|
|Yarım
|2.941
|3.018
|-25,49
|
|Çeyrek
|1.475
|1.509
|-12,75
|
|Gümüş.Ons
|20,71
|20,74
|-0,85
|
|Gümüş Gr.
|10,29
|10,30
|-0,32
|
|B. Petrol
|108
|108
|0,39
|
Seans Raporu
18:05
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17:58OZKGY
Yüzde -5.74 oranında düşüşle 4.93 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 021, 624 adet işlem
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17:58OZKGY
Yüzde -5.74 oranında düşüşle 4.93 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 021, 624 adet işlem
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17:57
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ARCLK, TUPRS, GARAN
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17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -52, 4 kaybederek (% -2.38 ) 2, 152
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