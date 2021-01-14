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***ETYAT*** EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Aracılık Hizmetleri İçin Ödenen Komisyonlar

14.01.2021 12:09



***ETYAT*** EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Aracılık Hizmetleri İçin Ödenen Komisyonlar )

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Aracılık Hizmetleri İçin Ödenen Komisyonlar

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
14/10/2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Açıklama

Ekim-Aralık 2020 Aracılık Hizmetleri İçin Ödenen Komisyonlar
Birinci Aracı Kuruluşun Unvanı İkinci Aracı Kuruluşun Unvanı Üçüncü Aracı Kuruluşun Unvanı Dördüncü Aracı Kuruluşun Unvanı
Komisyon Oranları (%)

Komisyon Oranları (%)

Aracı Kuruluşun Unvanı
METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. INVESTAZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Hisse Senedi
% 0,025 % 0,04 % 0,02
Kamu Borçlanma Senetleri
% 0,0125 % 0,02 % 0,02
Özel Sektör Borçlanma Senetleri
% 0,0125 % 0,02 % 0,02
BPP (günlük)
% 0 % 0 % 0,0021
Ters Repo (O/N)
% 0,0015 % 0,002 % 0,0019
Ters Repo (vadeli)
% 0,0015 % 0,002 % 0,0019
VOB - Endeks Sözleşmesi
% 0,02
Ocak-Mart Nisan-Haziran Ocak-Haziran Temmuz-Eylül Ocak-Eylül Ekim-Aralık Ocak-Aralık
Ortaklığın Aracılık Hizmetleri İçin Ödediği Komisyonlar

Ortaklığın Aracılık Hizmetleri İçin Ödediği Komisyonlar

Yıl
2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020
Hisse Senedi İşlemleri İçin Ödenen Komisyon Tutarı (TL)
1.137 2.317 3.454 722 4.176 2.638 6.814
Kamu Borçlanma Senedi İşlemleri İçin Ödenen Komisyon Tutarı (TL)
0 0 0 0 0 0 0
Diğer İşlemler İçin Ödenen Komisyon Tutarı (TL)
41.047 37.961 79.008 37.559 116.567 46.566 163.133
Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL)
42.184 40.278 82.462 38.281 120.743 49.204 169.947
Ortalama Net Aktif Değer (TL)
32.840.069 34.567.993 33.704.031 35.055.501 34.157.809 37.158.214 34.912.009
Toplam Komisyon Tutarının Ortalama Net Aktif Değere Oranı (%)
% 0,12845283 % 0,11651819 % 0,24466509 % 0,10920112 % 0,35348578 % 0,13241755 % 0,48678665



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/902054


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SODSN 32,00 294.464 % 9,97  
YONGA 34,64 627.781 % 9,97  
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Riyal 1,9618 1,9716 % -0,30  
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Altın Gr. 437 437 -2,34  
Cumhuriyet 2.909 2.953 -41,00  
Tam 2.891 2.964 -44,29  
Yarım 1.397 1.434 -21,42  
Çeyrek 701 717 -10,72  
Gümüş.Ons 25,13 25,17 -0,08  
Gümüş Gr. 5,97 5,98 -0,02  
B. Petrol 55,77 55,77 -0,29  
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