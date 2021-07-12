***ETYAT*** EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Aracılık Hizmetleri İçin Ödenen Komisyonlar









***ETYAT*** EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Aracılık Hizmetleri İçin Ödenen Komisyonlar )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeAracılık Hizmetleri İçin Ödenen KomisyonlarBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi13/04/2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)AçıklamaNisan-Haziran 2021 Aracılık Hizmetleri İçin Ödenen KomisyonlarBirinci Aracı Kuruluşun Unvanı İkinci Aracı Kuruluşun Unvanı Üçüncü Aracı Kuruluşun Unvanı Dördüncü Aracı Kuruluşun UnvanıKomisyon Oranları (%)Komisyon Oranları (%)Aracı Kuruluşun UnvanıMETRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. INVESTAZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.ŞHisse Senedi% 0,025 % 0,04 % 0,02 % 0,04Kamu Borçlanma Senetleri% 0,0125 % 0,02 % 0,02 % 0,02Özel Sektör Borçlanma Senetleri% 0,0125 % 0,02 % 0,02 % 0,02BPP (günlük)% 0 % 0 % 0,0019 % 0Ters Repo (O/N)% 0,0015 % 0,002 % 0,0019 % 0,002Ters Repo (vadeli)% 0,0015 % 0,002 % 0,0019 % 0,002VOB - Endeks Sözleşmesi% 0,02 % 0,02Ocak-Mart Nisan-Haziran Ocak-Haziran Temmuz-Eylül Ocak-Eylül Ekim-Aralık Ocak-AralıkOrtaklığın Aracılık Hizmetleri İçin Ödediği KomisyonlarOrtaklığın Aracılık Hizmetleri İçin Ödediği KomisyonlarYıl2021 2021 2021 2021 2021Hisse Senedi İşlemleri İçin Ödenen Komisyon Tutarı (TL)0 1.000 1.000 1.000 1.000Kamu Borçlanma Senedi İşlemleri İçin Ödenen Komisyon Tutarı (TL)0 0 0 0 0Diğer İşlemler İçin Ödenen Komisyon Tutarı (TL)56.676 63.546 120.222 120.222 120.222Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL)56.676 64.546 121.222 121.222 121.222Ortalama Net Aktif Değer (TL)38.193.556 39.475.038 38.837.837 38.837.837 38.837.837Toplam Komisyon Tutarının Ortalama Net Aktif Değere Oranı (%)% 0,14839152 % 0,16351092 % 0,31212345 % 0,31212345 % 0,31212345http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/950210BIST