***ETYAT*** EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
26.02.2020 15:25
***ETYAT*** EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Birleşim Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2020-31.12.2020
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Denetimden sorumlu komite tarafından yönetim kurulumuza önerilen, şirketimizin 2020 yılı bağımsız denetim hizmetlerinin Birleşim Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş tarafından sağlanması ve sözleşme imzalanması hususunun yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında ortakların onayına sunulmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821714
BIST
16:33115.071
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 706,64
|Açılış
|: 114.282
|
|Önceki Kapanış
|: 114.365
|
115.128
En Düşük
113.147
16:336,1624
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0186
|Açılış
|: 6,1540
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1290
|
6,1624
En Düşük
6,1376
16:336,6926
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0060
|Açılış
|: 6,6890
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6400
|
6,7212
En Düşük
6,6789
16:33324,59
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 1,56
|Açılış
|: 324,59
|
|Önceki Kapanış
|: 323,02
|
327,58
En Düşük
321,63
BIST En Aktif Hisseler
|BRYAT
|72,90
|14.417.504
|% 20,00
|
|BRSAN
|12,90
|91.739.785
|% 18,13
|
|OYAYO
|2,94
|14.992.664
|% 14,84
|
|BALAT
|2,48
|631.485
|% 9,73
|
|ALGYO
|19,34
|363.102.568
|% 9,51
|
|YBTAS
|5.210,90
|292.650
|% -10,00
|
|UFUK
|4,08
|37.921
|% -7,06
|
|SNPAM
|6,64
|8.703.764
|% -7,00
|
|ISBTR
|45.143,70
|377.763
|% -6,92
|
|BJKAS
|2,76
|13.053.500
|% -5,48
|
|ASELS
|28,94
|2.155.594.976
|% -0,69
|
|THYAO
|13,28
|2.064.097.449
|% -1,48
|
|GARAN
|10,65
|494.612.399
|% -0,09
|
|KRDMD
|2,89
|443.881.668
|% 2,48
|
|ODAS
|2,20
|391.258.023
|% 0,92
|
|ODAS
|2,20
|391.258.023
|% 0,92
|
|THYAO
|13,28
|2.064.097.449
|% -1,48
|
|KRDMD
|2,89
|443.881.668
|% 2,48
|
|IHLGM
|1,34
|203.575.277
|% 2,29
|
|KARSN
|1,97
|231.696.330
|% 1,55
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9350
|7,9748
|% -0,33
|
|Frank
|6,2803
|6,3181
|% 0,19
|
|Riyal
|1,6353
|1,6435
|% 0,18
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|325
|325
|1,90
|
|Cumhuriyet
|2.153
|2.185
|-9,00
|
|Tam
|2.144
|2.197
|0,18
|
|Yarım
|1.036
|1.063
|0,09
|
|Çeyrek
|520
|531
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,55
|3,56
|0,01
|
Seans Raporu
daha fazla
-
16:46BRSAN
Yüzde 18.04 oranında artışla 12.89 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 378, 640 adet işlem
-
16:45BAKAB
Yüzde 7.16 oranında artışla 7.33 lira fiyatla işlem gören hissede 284, 774 adet işlem
-
16:44
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler PGSUS, KOZAL, TCELL
-
16:44XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 715, 05 artarak (% 0.66 ) 108, 610
-
16:44
Tavandan işlem gören hisse senedleri : INDES, IHLGM, PEGYO, BALAT, YKGYO