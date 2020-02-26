***ETYAT*** EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***ETYAT*** EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıBirleşim Bağımsız Denetim ve YMM A.ŞHangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01.01.2020-31.12.2020Seçildiği Genel Kurul Toplantısı TarihiTescil TarihiTescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.suAçıklamalarDenetimden sorumlu komite tarafından yönetim kurulumuza önerilen, şirketimizin 2020 yılı bağımsız denetim hizmetlerinin Birleşim Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş tarafından sağlanması ve sözleşme imzalanması hususunun yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında ortakların onayına sunulmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821714BIST