Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***ETYAT*** EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

04.08.2022 12:00
***ETYAT*** EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi


***ETYAT*** EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
11.02.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Birleşim Neks Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2022-31.12.2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
27.07.2022
Tescil Tarihi
02.08.2022
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
TTSG:03.08.2022 Sayı:10631 Sayfa:29
Açıklamalar

Şirketimizin 2022 yılı bağımsız denetim firması olarak seçilen Birleşim Neks Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş, Ankara Ticaret Sicili Müdürlüğünce 02.08.2022 tarihinde tescil edilerek, 03.08.2022 tarihli 10631 sayılı Türkiye Ticaret Sicili gazetesinde ilan edilmiştir.
Saygılarımızla,





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1051759


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
15:432.727
Değişim :  0,11% |  2,86
Açılış :  2.730  
Önceki Kapanış :  2.724  
En Yüksek
2.739 En Düşük
2.707
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler15:41
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
OBASE 13,97 5.440.882 % 10,00  
YBTAS 26.069,00 381.122 % 10,00  
RODRG 23,38 6.085.291 % 9,97  
YUNSA 39,48 34.975.500 % 9,97  
SKBNK 2,21 638.970.987 % 9,95  
daha fazla
15:41 Alış Satış %  
Dolar 17,9666 17,9734 % 0,36  
Euro 18,2478 18,2631 % -0,61  
Sterlin 21,6260 21,7344 % -0,43  
Frank 18,6176 18,7298 % -0,35  
Riyal 4,7680 4,7919 % 0,32  
daha fazla
15:41 Alış Satış %  
Altın Ons 1.777 1.778 -13,74  
Altın Gr. 1.032 1.032 0,80  
Cumhuriyet 6.881 6.985 8,00  
Tam 6.909 6.958 -32,00  
Yarım 3.366 3.402 -16,00  
Çeyrek 1.688 1.700 -8,00  
Gümüş.Ons 19,93 19,96 -0,23  
Gümüş Gr. 11,63 11,65 0,02  
B. Petrol 94,48 94,48 0,36  
Seans Raporu 15:41
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru