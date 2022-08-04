***ETYAT*** EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
04.08.2022 12:00
***ETYAT*** EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
11.02.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Birleşim Neks Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2022-31.12.2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
27.07.2022
Tescil Tarihi
02.08.2022
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
TTSG:03.08.2022 Sayı:10631 Sayfa:29
Açıklamalar
Şirketimizin 2022 yılı bağımsız denetim firması olarak seçilen Birleşim Neks Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş, Ankara Ticaret Sicili Müdürlüğünce 02.08.2022 tarihinde tescil edilerek, 03.08.2022 tarihli 10631 sayılı Türkiye Ticaret Sicili gazetesinde ilan edilmiştir.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1051759
BIST
15:432.727
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 2,86
|Açılış
|: 2.730
|
|Önceki Kapanış
|: 2.724
|
2.739
En Düşük
2.707
15:4317,9787
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0692
|Açılış
|: 17,9850
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0100
|
17,9828
En Düşük
17,8915
15:4318,2710
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -0,1033
|Açılış
|: 18,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3500
|
18,4166
En Düşük
18,2521
15:431.025,86
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -5,80
|Açılış
|: 1.025,86
|
|Önceki Kapanış
|: 1.031,67
|
1.036,20
En Düşük
1.024,52
BIST En Aktif Hisseler15:41
|OBASE
|13,97
|5.440.882
|% 10,00
|
|YBTAS
|26.069,00
|381.122
|% 10,00
|
|RODRG
|23,38
|6.085.291
|% 9,97
|
|YUNSA
|39,48
|34.975.500
|% 9,97
|
|SKBNK
|2,21
|638.970.987
|% 9,95
|
|ASUZU
|297,00
|109.756.107
|% -10,00
|
|SNGYO
|4,49
|13.610.092
|% -9,84
|
|KZBGY
|42,50
|28.879.409
|% -8,76
|
|KRPLS
|7,55
|782.119.883
|% -8,60
|
|INTEM
|94,55
|23.018.691
|% -6,39
|
|THYAO
|56,55
|3.145.450.331
|% 2,26
|
|EKGYO
|3,49
|1.340.731.293
|% 8,05
|
|TSKB
|3,26
|1.224.326.781
|% 4,82
|
|SISE
|23,52
|1.179.962.472
|% -1,01
|
|SASA
|49,70
|1.121.789.425
|% -0,70
|
|EKGYO
|3,49
|1.340.731.293
|% 8,05
|
|TSKB
|3,26
|1.224.326.781
|% 4,82
|
|SKBNK
|2,21
|638.970.987
|% 9,95
|
|ODAS
|4,28
|891.272.270
|% 3,88
|
|DOHOL
|4,10
|778.586.332
|% 2,50
|
|15:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9666
|17,9734
|% 0,36
|
|Euro
|18,2478
|18,2631
|% -0,61
|
|Sterlin
|21,6260
|21,7344
|% -0,43
|
|Frank
|18,6176
|18,7298
|% -0,35
|
|Riyal
|4,7680
|4,7919
|% 0,32
|
|15:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.777
|1.778
|-13,74
|
|Altın Gr.
|1.032
|1.032
|0,80
|
|Cumhuriyet
|6.881
|6.985
|8,00
|
|Tam
|6.909
|6.958
|-32,00
|
|Yarım
|3.366
|3.402
|-16,00
|
|Çeyrek
|1.688
|1.700
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|19,93
|19,96
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|11,63
|11,65
|0,02
|
|B. Petrol
|94,48
|94,48
|0,36
|
Seans Raporu
15:41
daha fazla
-
15:56CANTE
Yüzde 8.98 oranında artışla 69.75 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 132, 841 adet işlem
-
15:54EUYO
Yüzde 4.30 oranında artışla 2.91 lira fiyatla işlem gören hissede 716, 997 adet işlem
-
15:53XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 0, 74 artarak (% 0.03 ) 2, 922
-
15:53XU100
Endeks 2, 729 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 2 üstünde . İşlem hacmi 28, 858.00 milyon TL de
-
15:53KONTR
Yüzde 8.09 oranında artışla 169.70 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 913, 062 adet işlem