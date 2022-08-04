***ETYAT*** EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***ETYAT*** EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi11.02.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıBirleşim Neks Bağımsız Denetim ve YMM A.ŞHangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01.01.2022-31.12.2022Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi27.07.2022Tescil Tarihi02.08.2022Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.suTTSG:03.08.2022 Sayı:10631 Sayfa:29AçıklamalarŞirketimizin 2022 yılı bağımsız denetim firması olarak seçilen Birleşim Neks Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş, Ankara Ticaret Sicili Müdürlüğünce 02.08.2022 tarihinde tescil edilerek, 03.08.2022 tarihli 10631 sayılı Türkiye Ticaret Sicili gazetesinde ilan edilmiştir.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1051759BIST