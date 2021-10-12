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***ETYAT*** EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Dışarıdan Sağlanan Hizmetler ve Personel İçin Ödenen Komisyon ve Ücretler

12.10.2021 15:22



***ETYAT*** EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Dışarıdan Sağlanan Hizmetler ve Personel İçin Ödenen Komisyon ve Ücretler )

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Dışarıdan Sağlanan Hizmetler ve Personel İçin Ödenen Komisyon ve Ücretler

Dışarıdan Sağlanan Hizmetler ve Personel İçin Ödenen Komisyon ve Ücretler

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
12/07/2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Açıklama

Temmuz-Eylül 2021 Dışarıdan Sağlanan Hizmetler ve Personel İçin Ödenen Komisyon ve Ücretler

Ocak-Mart Nisan-Haziran Ocak-Haziran Temmuz-Eylül Ocak-Eylül Ekim-Aralık Ocak-Aralık
Ortaklığın Dışarıdan Sağlanan Hizmetler ve Personel İçin Ödediği Komisyon ve Ücretler

Portföy Yönetimi Hizmeti Alınan Kuruluşun Unvanı
METRO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. METRO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. METRO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. METRO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. METRO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. METRO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Portföy Yönetimi Hizmeti İçin Ödenen Tutar (TL)
91664 94739 186403 94331 280734 280734
Muhasebe, Operasyon ve Risk Yönetim Sistemleri Gibi Hizmetlerin Alındığı Kuruluşun Unvanı
RİSKAKTİF DANIŞMANLIK EĞİTİM VE YAZ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. RİSKAKTİF DANIŞMANLIK EĞİTİM VE YAZ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. RİSKAKTİF DANIŞMANLIK EĞİTİM VE YAZ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. RİSKAKTİF DANIŞMANLIK EĞİTİM VE YAZ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. RİSKAKTİF DANIŞMANLIK EĞİTİM VE YAZ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. RİSKAKTİF DANIŞMANLIK EĞİTİM VE YAZ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
Muhasebe, Operasyon ve Risk Yönetim Sistemleri Gibi Hizmetler İçin Ödenen Tutar (TL)
5310 5310 10620 5723 16343 16343
Ortalama Net Aktif Değer (TL)
38193556 39475038 38837837 39306930 38995919 38995919
Ortaklığa Dışarıdan Sağlanan Hizmetler ve Personel İçin Ödenen Toplam Komisyon ve Ücretlerin Ortalama Net Aktif Değere Oranı (%)
% 0,25390146 % 0,25344877 % 0,50729653 % 0,25454544 % 0,76181561 % 0,76181561



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/969810


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TDGYO 7,09 12.599.588 % 9,92  
FROTO 176,40 1.464.031.749 % 9,23  
ANELE 2,68 70.171.530 % 8,06  
KTSKR 33,02 33.518.136 % 7,07  
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Sterlin 12,3735 12,4356 % 1,09  
Frank 9,7810 9,8399 % 1,16  
Riyal 2,4189 2,4310 % 0,71  
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Altın Ons 1.792 1.792 31,46  
Altın Gr. 523 523 11,39  
Cumhuriyet 3.453 3.505 58,00  
Tam 3.434 3.520 56,44  
Yarım 1.660 1.703 27,30  
Çeyrek 832 851 13,65  
Gümüş.Ons 23,08 23,12 0,54  
Gümüş Gr. 6,74 6,75 0,19  
B. Petrol 82,67 82,67 -0,75  
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