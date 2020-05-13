***ETYAT*** EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***ETYAT*** EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 13.05.2020 tarihli 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019Karar Tarihi 16.04.2020Genel Kurul Tarihi 13.05.2020Genel Kurul Saati 13:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 12.05.2020Ülke TürkiyeŞehir ANKARAİlçe ÇANKAYAAdres Ceyhun Atıf Kansu Caddesi No:66 Balgat-Çankaya/ANKARAGündem Maddeleri1 - Açılış ve Başkanlık divanı seçimi.2 - Genel kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için başkanlık divanına yetki verilmesi.3 - 2019 yılı hesap ve faaliyetleri hakkında, Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması, müzakeresi.4 - 2019 yılı bağımsız denetim Raporu'nun okunması ve görüşülmesi.5 - 2019 yılı hesap dönemine ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onayı.6 - 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrasının görüşülmesi ve karar bağlanması.7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi.8 - 2019 yılına ait karın kullanım şekli, dağıtılacak kar payı oranına ilişkin durumun görüşülerek karara bağlanması.9 - Yönetim kurulu üyelerine verilecek huzur haklarının görüşülmesi ve karara bağlanması.10 - Yönetim kurulu tarafından 2020 hesap dönemi için denetçi olarak belirlenen Birleşim Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş'nin ve verilecek ücretin görüşülmesi ve karara bağlanması.11 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun 13.12.2019 tarih ve 12233903-335.13-E.15547 sayılı yazısıyla şirketimize tebliğ edilen idari para cezasının içeriğine ilişkin ortaklarımızın bilgilendirilmesi ve karara bağlanması.12 - Üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler hakkında genel kurulun bilgilendirilmesi.13 - Bağış ve yardımlara ilişkin genel kurulun bilgilendirilmesi.14 - Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddeleri gereğince şirket yönetim kurulu üyelerine izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)'nin (1.3.6) numaralı ilke kararında belirtilen hususlarında bilgi verilmesi.15 - Hisse geri alım programıyla ilgili ortakların bilgilendirilmesi.16 - Dilek, temenni ve Kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? HayırYapılmama Nedeni Gerekli asgari topantı nisabının sağlanamaması.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarGenel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 Tehir Tutanağı.pdf - TutanakEK: 2 Hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEk AçıklamalarŞirketimizin 13.05.2020 Çarşamba günü saat:13:00'de yapacağını duyurduğu 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı gerekli asgari toplantı nisabının mevcut olmadığının anlaşılması üzerine yapılamamıştır. Genel kurul toplantısı aynı gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere bu kez nisap aranmaksızın yönetim kurulunun belirleyeceği ileri bir tarihte yapılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844718BIST