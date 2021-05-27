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***ETYAT*** EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

27.05.2021 16:00



***ETYAT*** EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 29.06.2021 Tarihli - 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020
Karar Tarihi 27.05.2021
Genel Kurul Tarihi 29.06.2021
Genel Kurul Saati 13:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 28.06.2021
Ülke Türkiye
Şehir ANKARA
İlçe ÇANKAYA
Adres Ceyhun Atıf Kansu Caddesi No:66 Balgat-ANKARA

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Başkanlık divanı seçimi,
2 - Genel kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için başkanlık divanına yetki verilmesi,
3 - 2020 yılı hesap ve faaliyetleri hakkında, Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması, müzakeresi,
4 - 2020 yılı bağımsız denetim Raporu'nun okunması ve görüşülmesi,
5 - 2020 yılı hesap dönemine ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onayı,
6 - 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrasının görüşülmesi ve karar bağlanması,
7 - 2020 yılına ait karın kullanım şekli, dağıtılacak kar payı oranına ilişkin durumun görüşülerek karara bağlanması,
8 - Yönetim kurulu üyelerine verilecek huzur haklarının görüşülmesi ve karara bağlanması,
9 - Yönetim kurulu üyeliğine atanan Sn.Mıchael Burak ŞAHİN'in onaylanması hususunun görüşülmesi,
10 - Yönetim kurulu tarafından 2021 hesap dönemi için denetçi olarak belirlenen Birleşim Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş'nin onaylanması hususunun görüşülmesi ve karara bağlanması,
11 - Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nce onaylanmış olan şirket esas sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar " başlıklı 11.'nci maddesinin tadil edilmesi hususunun görüşülmesi ve karara bağlanması,
12 - Üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler hakkında genel kurulun bilgilendirilmesi.
13 - Bağış ve yardımlara ilişkin genel kurulun bilgilendirilmesi,
14 - Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddeleri gereğince şirket yönetim kurulu üyelerine izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)'nin (1.3.6) numaralı ilke kararında belirtilen hususlarında bilgi verilmesi,
15 - Hisse geri alım programıyla ilgili ortakların bilgilendirilmesi,
16 - Dilek, temenni ve Kapanış,
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Genel Kurul Bilgilendirme.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


Ek Açıklamalar
Şirketimizin 27.05.2021 tarihinde yapacağını duyurduğu 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı gerekli asgari toplantı nisabı sağlanamadığından dolayı yapılamamıştır. Bu kez toplantı nisabı aranmadan aynı gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere , toplantının 29.06.2021 Salı günü saat:13,00'de şirket merkezi olan Ceyhun Atıf Kansu Caddesi No:66 Balgat-Çankaya/ANKARA adresinde yapılmasına karar verilmiştir





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938411


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Tam 3.433 3.521 47,72  
Yarım 1.659 1.703 23,08  
Çeyrek 832 852 11,54  
Gümüş.Ons 27,83 27,85 -0,01  
Gümüş Gr. 7,65 7,66 0,05  
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