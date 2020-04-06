***ETYAT*** EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***ETYAT*** EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYTARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKİMALAT SANAYİİGıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıDokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri- 13.409 82.179,21 1,04 0,25Taş ve Toprağa DayalıMetal Ana Sanayi- 34.015 105.098,22 1,34 0,32Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım- 8.198 170.339,52 2,16 0,51Diğer İmalat SanayiiELEKTRİK GAZ VE SUİNŞAAT VE BAYINDIRLIKTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARToptan Ticaret- 953 47.840,6 0,61 0,14Perakende TicaretLokanta ve OtellerULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAUlaştırma- 1.429 15.197,97 0,19 0,05Haberleşme- 11.791 99.000,99 1,26 0,3DepolamaMALİ KURULUŞLARBankalar ve Özel Finans Kurumları- 72.341,85 280.786,57 3,57 0,84Sigorta ŞirketleriFinansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriHoldingler ve Yatırım Şirketleri- 2.322.491,65 2.825.873,05 35,91 8,48Diğer Mali Kuruluşlar- 4.255 57.399,95 0,73 0,17Aracı KurumlarGayrimenkul Yatırım OrtaklıklarıMenkul Kıymet Yatırım Ortaklığı- 3.200.000 4.128.000 52,46 12,39EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLEREğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporEğlenceDiğerTEKNOLOJİBilişimSavunma- 2.443 56.677,6 0,72 0,17DiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMI- 5.671.326,5 7.868.393,68 100 23,61B. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvilÖzel Sektör Tahvili 5.301.000 5.359.450,77 100 16,08Finansman BonosuARA GRUP TOPLAMIB.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet TahviliHazine BonosuARA GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMI- 5.301.000 5.359.450,77 100 16,08C. KİRA SERTİFİKALARIGRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARGRUP TOPLAMID. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARIGRUP TOPLAMIE. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERGRUP TOPLAMIF. VARANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)Vadeli Ters Repo 20.015.000 20.015.000 100 60,3BPP 77.058,22 77.058,22 100 0,23GRUP TOPLAMI- 20.092.058,22 20.092.058,22 100 60,3ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ- 31.064.384,72 33.319.902,67 100 100İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ33.319.902,85 % 0 % 100,26B. HAZIR DEĞERLER2.597,71 % 0 % 0,01a) Kasa0 % 0 % 0b) Bankalar2.597,71 % 100 % 0,01c) Diğer Hazır Değerler0 % 0 % 0C. ALACAKLAR (+)96.712,2 % 0 % 0,29a) Takastan Alacaklar53.250 % 55,06 % 0,16b) Diğer Alacaklar43.462,2 % 44,94 % 0,13Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)9.656,18 % 0 % 0,03D. BORÇLAR (-)-195.689,8 % 0 -% 0,59a) Takasa Borçlar0 % 0 % 0b) Yönetim Ücreti-4.616,94 % 2,36 -% 0,01c) Ödenecek Vergi0 % 0 % 0ç) İhtiyatlar0 % 0 % 0d) Krediler0 % 0 % 0e) Diğer Borçlar-191.072,86 % 97,64 -% 0,57NET VARLIK DEĞERİ33.233.179,14 % 0 % 100Pay Sayısı20.000.000 % 0 % 100Pay Başına Net Aktif Değer1,6617 % 0 % 0İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaftalık RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama03.04.2020 tarihli haftalık rapor ekte sunulmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/834896BIST