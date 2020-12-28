***ETYAT*** EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***ETYAT*** EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYTARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKİMALAT SANAYİİGıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıDokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik ÜrünleriCLKHO CLK HOLDİNG A.Ş TREKRKM00014 10.000 1,44 0,47 4.700 13,39 0,01Taş ve Toprağa DayalıMetal Ana SanayiMetal Eşya, Makina ve Gereç YapımDiğer İmalat SanayiiELEKTRİK GAZ VE SUİNŞAAT VE BAYINDIRLIKTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARToptan TicaretPerakende TicaretLokanta ve OtellerULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAUlaştırmaHaberleşmeDepolamaMALİ KURULUŞLARBankalar ve Özel Finans KurumlarıSigorta ŞirketleriFinansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriHoldingler ve Yatırım ŞirketleriHİTİT HİTİT HOLDİNG A.Ş. TREHTIT00015 10.000 2,45 3,04 30.400 86,61 0,08Diğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarGayrimenkul Yatırım OrtaklıklarıMenkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLEREğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporEğlenceDiğerTEKNOLOJİBilişimSavunmaDiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMI- 20.000 35.100 0,09 0,09B. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvilTRSARCL22117 ARÇELİK A.Ş. 12/02/2021 TRSARCL22117 4,24 4 685.000 1 15/02/2019 15,97 1,02 700.859 8,37 1,85TRSAYGZ62110 AYGAZ A.Ş. 18/06/2021 TRSAYGZ62110 4,22 4 566.000 1 21/06/2019 13,88 1,02 578.025,27 6,91 1,53TRSAYGZ82118 AYGAZ A.Ş. 04/08/2021 TRSAYGZ82118 4,14 4 350.000 1 07/08/2019 17,63 1,02 358.598,87 4,28 0,95TRSERGL52117 EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI A.Ş. 28/05/2021 TRSERGL52117 4,18 4 2.000.000 1 31/05/2019 17,81 1,01 2.028.437,67 24,24 5,36TRSTPRS12115 TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. 22/01/2021 TRSTPRS12115 3,71 4 1.700.000 1 25/01/2019 18,21 1,03 1.742.951,21 20,83 4,61Finansman BonosuTRFOYMD22117 OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 26/02/2021 TRFOYMD22117 16,1 1.000.000 0,96 27/11/2020 17,09 0,97 974.393 11,64 2,58TRFYKBK12122 YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. 15/01/2021 TRFYKBK12122 9,25 2.000.000 0,95 10/07/2020 15,97 0,99 1.985.436,89 23,72 5,25ARA GRUP TOPLAMI- 8.301.000 8.368.701,91 22,13 22,13B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet TahviliHazine BonosuARA GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMIC. KİRA SERTİFİKALARIGRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARGRUP TOPLAMID. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARIGRUP TOPLAMIE. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERGRUP TOPLAMIF. VARANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)REPO 28/12/2020 ASELS 17,25 700.992,47 18,12 25/12/2020 18,81 38.632 18,15 700.992,47 2,38 1,85REPO 28/12/2020 DOHOL 17,25 2.303.260,96 3,09 25/12/2020 18,81 744.337 3,09 2.303.260,96 7,83 6,09REPO 28/12/2020 THYAO 17,25 2.002.835,62 12,83 25/12/2020 18,81 155.885 12,85 2.002.835,62 6,81 5,3REPO 28/12/2020 TRT230222T13 18 24.035.506,85 2,41 25/12/2020 19,71 9.962.040 2,41 24.035.506,85 81,7 63,55BPP 28/12/2020 BPP 17